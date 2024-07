Tchaouna alla Lazio, è ufficiale: come cambia l'attacco biancoceleste

Altro innesto in attacco per la Lazio: è ufficiale l'acquisto a titolo definitivo di Tchaouna dalla Salernitana.

Lazio molto attiva in questi primi scorci di calciomercato: dopo Tijjani Noslin, la società capitolina si assicura anche un altro interprete per quanto riguarda il reparto d'attacco.

Il riferimento è a Loum Tchaouna, prelevato a titolo definitivo dalla Salernitana con cui si è messo in mostra nell'ultima stagione, nonostante le difficoltà culminate con la retrocessione in seguito all'ultimo posto in classifica.

Ma come cambia l'attacco a disposizione del nuovo tecnico Marco Baroni? E che ruolo avrà Tchaouna?