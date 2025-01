Taremi talismano dell'Inter: l'iraniano è l'uomo delle finali

Taremi partner di Lautaro nella finale della Supercoppa Italiana: l'ex Porto è quasi infallibile negli ultimi atti.

Assenza pesante in casa Inter: a giocare accanto a capitan Lautaro in finale di Supercoppa Italiana non sarà Marcus Thuram.

Lieve problema muscolare per il francese che, come specificato da mister Inzaghi, non sarà rischiato: al suo posto, in avanti, sarà presente dunque Mehdi Taremi.

Finora un solo goal in maglia nerazzurra per l'iraniano, che con le finali ha un ottimo rapporto: una statistica che fa sorridere i nerazzurri in vista dell'ultimo atto di Riyadh contro il Milan.