Taremi svela il numero di maglia che indosserà all'Inter: prima di lui Cassano, Ze Turbo e Choutos

Il nuovo attaccante dell'Inter non potrà indossare la 9, sulle spalle di Thuram, dunque virerà sul 'doppio' per l'avventura italiana.

Mehdi Taremi è il colpo a costo zero dell'Inter per la stagione 2024/2025. L'attaccante iraniano, come noto ormai da tempo indosserà la maglia nerazzurra nella nuova annata, rinforzando un reparto che può contare sui titolarissimi Lautaro Martinez e Thuram.

Tra i migliori bomber d'Europa con la maglia del Porto (91 goal in 182 partite nell'ultimo quinquennio), Taremi ha maturato una grande esperienza internazionale con l'Iran e il team lusitano e proverà a confermarsi in un campo superiore come la Serie A, vestendo la casacca dei Campioni d'Italia dell'Inter.

"Nell'Inter chi gioca deve essere un giocatore di altissimo livello" ha confessato Taremi in una conversazione con il giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh. "In questa squadra devi puntare a essere un top player. Certe offerte non richiedono grandi riflessioni e le accetti subito. Ho avuto un breve colloquio con Simone Inzaghi e aveva una buona opinione di me. Lavorare all'Inter è emozionante".

All'interno delle confesioni sulla nuova avventura in Serie A, Taremi ha anche svelato il suo nuovo numero: il 99.