Taremi all'Inter a parametro zero: quando è previsto l'arrivo a Milano

Programmato lo sbarco a Milano del prossimo attaccante dell'Inter, in arrivo a parametro zero dopo l'esperienza al Porto.

Non c'è ancora l'annuncio dell'ingaggio di Mehdi Taremi da parte dell'Inter, mero passo formale verso un'ufficialità che ormai non appare minimamente in discussione.

L'iraniano andrà a dare manforte al reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi, che il prossimo anno non conterà più su Alexis Sanchez, all'addio ai nerazzurri alla naturale scadenza del contratto.

Cresce l'attesa, tra i tifosi interisti, di sapere quando avverrà lo sbarco a Milano dell'ex colonna del Porto, nel frattempo protagonista con la sua nazionale.