Taremi e la grande chance in Venezia-Inter: a caccia di conferme dopo l'ottima Supercoppa

Taremi mai titolare per due gare di fila: alla ricerca del primo goal in campionato dopo la grande prova offerta in finale di Supercoppa.

L'Inter torna in campo dopo la clamorosa rimonta subita dal Milan e costata la vittoria della Supercoppa Italiana: campioni d'Italia di scena sul campo di un Venezia intenzionato a dare continuità a un momento positivo in termini di gioco e risultati conquistati. Diverse le assenze per Inzaghi, chiamato a gestire la rosa in vista del tour de force che vedrà impegnati i nerazzurri in questo 'caldo' mese di gennaio: una gestione che riguarderà anche Marcus Thuram, appena rientrato dal problema muscolare che gli ha impedito di scendere in campo nella finalissima di Riyadh.

Al suo posto, il tecnico interista manderà in campo Mehdi Taremi, da cui sono arrivate indicazioni decisamente confortanti in terra araba. L'articolo prosegue qui sotto