Tare sentenzia: "Leao desidera di andar via? Allora il ciclo col Milan è chiuso"

Tare sta provando a riprendersi così come ha fatto Massimiliano Allegri, che ha raggiunto l'accordo per prendere la panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte agli azzurri. Una decisione che che l'ex direttore sportivo del Milan promuove:

"E' un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l'anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto".