Tare sentenzia: "Leao desidera di andar via? Allora il ciclo col Milan è chiuso"

Igli Tare dice la sua: "Allegri al Napoli è una scelta saggia. Leao? Il ciclo si è chiuso".
Licenziato un mese fa dal Milan, dopo la sconfitta con il Cagliari costata ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League, l'ex direttore sportivo del Diavolo è stato intervistato da SportMediaset e ha parlato a tutto campo.
Dal suo momento ("Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi") a quello vissuto dal Milan, fino alla situazione di RafaelLeao: le sue dichiarazioni.