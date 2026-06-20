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US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

Tare sentenzia: "Leao desidera di andar via? Allora il ciclo col Milan è chiuso"

Milan
I. Tare
R. Leao
M. Allegri
Calciomercato
Napoli

L'ex direttore sportivo rossonero parla del presente e del futuro del Milan e promuove l'arrivo di Allegri sulla panchina del Napoli.

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Igli Tare dice la sua: "Allegri al Napoli è una scelta saggia. Leao? Il ciclo si è chiuso".


Licenziato un mese fa dal Milan, dopo la sconfitta con il Cagliari costata ai rossoneri la qualificazione alla prossima Champions League, l'ex direttore sportivo del Diavolo è stato intervistato da SportMediaset e ha parlato a tutto campo.


Dal suo momento ("Sto abbastanza bene, adesso voglio stare un po' con la famiglia, cosa che aiuta a riprendersi") a quello vissuto dal Milan, fino alla situazione di RafaelLeao: le sue dichiarazioni.

  • 1ALLEGRI AL NAPOLI: "SCELTA SAGGIA"

    Tare sta provando a riprendersi così come ha fatto Massimiliano Allegri, che ha raggiunto l'accordo per prendere la panchina del Napoli dopo l'addio di Antonio Conte agli azzurri. Una decisione che che l'ex direttore sportivo del Milan promuove:

    "E' un top, quella del Napoli è stata una scelta saggia, in linea con le ambizioni che il club ha e deve continuare ad avere per la prossima stagione. Sono situazioni che fanno parte del nostro gioco e del nostro mestiere, già l'anno scorso Allegri era uno dei possibili candidati per il Napoli, hanno così mantenuto vivo il rapporto".

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  • 2"ABBIAMO COMMESSO ERRORI"

    Tare ammette qualche sbaglio nella gestione al Milan con Allegri,ma non mette in dubbio le qualità del tecnico livornese:


    "Io e Max ci sentiamo spesso ogni due o tre giorni ci telefoniamo: qualche errore lo abbiamo fatto, ma Allegri è un allenatore che ha fatto benissimo nella storia del calcio italiano e continuerà a farlo".

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  • 3"AUGURO AL MILAN UN PROGETTO SERIO"

    Parlare del Milan è ancora difficile per Tare, che si lascia comunque andare a un augurio per i rossoneri.

    "Spero che il Milan possa trovare equilibrio e un progetto serio per il futuro", ha detto a SportMediaset.

  • 4"LEAO? CICLO FINITO"

    Tema caldo in casa rossonera il futuro di Rafael Leao, che ha pubblicamente dichiarato di voler tentare una nuova avventura altrove. Il pensiero di Tare a riguardo:

    "Non so se fa bene o male a desiderare nuove esperienze, ma quando uno ha questo desiderio significa che il rapporto è arrivato alla fine, che il ciclo si è chiuso. Le sue qualità sono indiscutibili, deve solo trovare continuità nella partita perché è uno che può deciderle da solo, quest'anno non è successo anche per i problemi fisici che ha avuto".

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  • 5"ITALIA? SERVONO SCELTE CORAGGIOSE"

    Infine, Tare parla della possibilità che Roberto Mancini torni sulla panchina della Nazionale e dà la ricetta per la ripartenza del calcio azzurro:


    "L'Italia può certamente ripartire dall’esperienza di Mancini, l’ultimo ct che ha vinto che ora può riprendere il lavoro interrotto. Questo è il momento di fare scelte coraggiose e di puntare sui giovani: ce ne sono di prospettiva, basta vedere i risultati delle formazioni giovanili, bisogna però avere coraggio, dar loro fiducia e saperli aspettare".