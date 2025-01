Tanti estimatori per Douglas Luiz in Inghilterra: due squadre di Premier League sul centrocampista della Juventus

Il centrocampista brasiliano è finito nel mirino di due società di Premier League: la Juventus potrebbe considerare la sua cessione.

Quando la scorsa estate la Juventus lo ha prelevato dall’Aston Villa a fronte di un esborso da 50 milioni di euro, sono stati in molti coloro che hanno parlato di un colpo potenzialmente importantissimo.

Assicurandosi Douglas Luiz infatti, il club bianconero aveva messo a disposizione di Thiago Motta un centrocampista che, nel corso delle precedenti cinque stagioni, si era imposto come uno dei migliori in assoluto in Premier League.

Reduce da un’annata da ben 9 reti in 35 partite nel massimo campionato inglese, Douglas Luiz doveva diventare il nuovo trascinatore della mediana bianconera, ma fin qui le cose non sono andate come da tanti previsto.

Il brasiliano sin qui ha trovato pochissimo spazio, tanto che in Inghilterra nelle ultime ore si sono moltiplicate le voci legate ad un suo possibile trasferimento.