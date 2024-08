Tammy Abraham tra Milan e affanni: contro l'Olympiacos una luce e tante ombre

L'inglese della Roma è partito titolare, guadagnandosi un rigore in un contesto difficoltoso. De Rossi: "Non l'ho visto giù di tono".

Il futuro di Tammy Abraham, in questo momento, non lo sa nessuno. Non lo sa la Roma e non lo sa nemmeno l'attaccante inglese, alla quarta stagione in Italia dopo essere arrivato dal Chelsea nell'estate del 2021.

La Roma è il suo presente, il Milan è il suo possibile futuro. Del resto i rossoneri sono alla ricerca di un'altra punta che possa alternarsi con Morata, com'è ormai noto da tempo, e con Fullkrug diretto verso la Premier League e il West Ham sembrano aver piazzato lui in cima alla lista delle preferenze.

Abraham, intanto, è stato schierato dal primo minuto da Daniele De Rossi nell'amichevole contro l'Olympiacos, pareggiata dalla Roma per 1-1 nel tardo pomeriggio. E non è andata benissimo, nonostante il tabellino possa suggerire il contrario.