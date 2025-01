Tabellone Europa League 2025, il percorso di Roma e Lazio dai playoff all'eventuale finale

Contro chi gioca la Roma se passa il turno? Chi aspetta la Lazio negli ottavi di Europa League: il tabellone per le due italiane nel 2025.

Quattro squadre italiane rimaste in gioco in Champions, due in Europa League. Quest'ultima vede presenti le due romane, Lazio e Roma: la prima è qualificata agli ottavi, la seconda ai playoff.

A seconda di come andranno gli spareggi della Roma, impegnata contro il Porto tra metà e fine febbraio, potrebbe esserci un Derby europeo contro la Lazio mai visto prima.

Non è detto, però, che Roma-Lazio possa giocarsi negli ottavi qualora la squadra di Ranieri riesca a superare il turno: occhio, infatti, alle altre partite dei playoff e al sorteggio che andrà in scena venerdì 21 febbraio 2025.