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Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino del Bologna verso la finale: quarti e semifinali
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GLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE
PARTITE DI ANDATA
Ferencvaros-Braga 2-0
Panathinaikos-Real Betis 1-0
Genk-Friburgo 1-0
Celta Vigo-Lione 1-1
Stoccarda-Porto 1-2
Nottingham Forest-Midtjylland 0-1
Bologna-Roma 1-1
Lille-Aston Villa 0-1
PARTITE DI RITORNO
Friburgo-Genk 5-1
Lione-Celta Vigo 0-2
Midtjylland-Nottingham Forest 1-5 dcr
Aston Villa-Lille 2-0
Betis-Panathinaikos 4-0
Porto-Stoccarda 2-0
Roma-Bologna 3-4 dts
IL TABELLONE DEI QUARTI
ANDATA DEI QUARTI DI FINALE
Braga-Betis 1-1
Bologna-Aston Villa 1-3
Friburgo-Celta Vigo 3-0
Porto-Nottingham Forest 1-1
RITORNO DEI QUARTI DI FINALE
Celta Vigo-Friburgo (giovedì 16 aprile ore 18:45)
Aston Villa-Bologna (giovedì 16 aprile ore 21)
Betis-Braga (giovedì 16 aprile ore 21)
Nottingham Forest-Porto (giovedì 16 aprile ore 21)
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BOLOGNA, L'EVENTUALE SEMIFINALE
Qualora il Bologna riuscisse a raggiungere la semifinale dopo aver superato i quarti, sfiderebbe una tra:
Porto
Nottingham Forest
L'EVENTUALE AVVERSARIA DEL BOLOGNA IN FINALE
In un'eventuale finale di Europa League, di scena alla Vodafone Arena di Istanbul (casa del Besiktas), il Bologna sfiderebbe la squadra rimasta dall'altra parte del tabellone. Nella parte sinistra di quest'ultimo sono presenti, in particolare:BetisBragaFriburgoCelta Vigo
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