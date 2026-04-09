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Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport
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Tabellone Europa League 2026 aggiornato, il cammino del Bologna verso la finale: quarti e semifinali

Europa League
Bologna vs Roma
Bologna
Roma
Roma vs Bologna

Europa League 2025/2026, il tabellone completo e le partite: tutte le fasi fino alla finale del torneo.

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  • GLI OTTAVI DI EUROPA LEAGUE

    PARTITE DI ANDATA

    Ferencvaros-Braga 2-0

    Panathinaikos-Real Betis 1-0

    Genk-Friburgo 1-0

    Celta Vigo-Lione 1-1

    Stoccarda-Porto 1-2

    Nottingham Forest-Midtjylland 0-1

    Bologna-Roma 1-1

    Lille-Aston Villa 0-1

    PARTITE DI RITORNO

    Friburgo-Genk 5-1

    Lione-Celta Vigo 0-2

    Midtjylland-Nottingham Forest 1-5 dcr

    Aston Villa-Lille 2-0

    Betis-Panathinaikos 4-0

    Porto-Stoccarda 2-0

    Roma-Bologna 3-4 dts

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  • IL TABELLONE DEI QUARTI

    ANDATA DEI QUARTI DI FINALE

    Braga-Betis 1-1

    Bologna-Aston Villa 1-3

    Friburgo-Celta Vigo 3-0

    Porto-Nottingham Forest 1-1

    RITORNO DEI QUARTI DI FINALE

    Celta Vigo-Friburgo (giovedì 16 aprile ore 18:45)

    Aston Villa-Bologna (giovedì 16 aprile ore 21)

    Betis-Braga (giovedì 16 aprile ore 21)

    Nottingham Forest-Porto (giovedì 16 aprile ore 21)

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  • BOLOGNA, L'EVENTUALE SEMIFINALE

    Qualora il Bologna riuscisse a raggiungere la semifinale dopo aver superato i quarti, sfiderebbe una tra: 

    Porto 

    Nottingham Forest

  • L'EVENTUALE AVVERSARIA DEL BOLOGNA IN FINALE

    In un'eventuale finale di Europa League, di scena alla Vodafone Arena di Istanbul (casa del Besiktas), il Bologna sfiderebbe la squadra rimasta dall'altra parte del tabellone. Nella parte sinistra di quest'ultimo sono presenti, in particolare:

    BetisBragaFriburgoCelta Vigo
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