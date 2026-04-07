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Conceicao JuventusGetty Images
Michael Di Chiaro

Svolta Conceicao: ha trovato continuità alla Juventus, 1 goal e 3 assist nelle ultime cinque partite

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Juventus vs Genoa
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Il portoghese, protagonista di una grande partita anche contro il Genoa, sta trovando quella continuità che gli era mancata nel corso della stagione.

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La Juventus ha conquistato una vittoria dal peso specifico enorme contro il Genoa: un 2-0, quello dei bianconeri, griffato dalle reti di Bremer e McKennie, in goal nel contesto di un primo tempo dominante, nel corso del quale la Juve ha indirizzato la partita.

Chi invece non ha trovato la via del goal ma è stato comunque in grado di ergersi ad assoluto protagonista del match è stato Francisco Conceicao.

Il portoghese, infatti, ha sfornato un'altra prestazione di livello, in continuità con un periodo di partite che vede il classe 2002 sempre più pilastro intoccabile all'interno dello scacchiere di Spalletti.

  • 1 GOAL E 3 ASSIST NELLE ULTIME 5 PARTITE

    Che Conceicao stia vivendo un momento estremamente positivo è infatti certificato dai numeri che il portoghese ha fatto registrare nel corso delle ultime settimane.

    A partire dal mese di marzo, infatti, 'Chico' ha definitivamente ingranato e nelle ultime cinque uscite ufficiali della Juventus c'è sempre stato il suo zampino: 1 goal - di rara bellezza contro la Roma - e ben 3 assist distribuiti contro Pisa, Sassuolo e, appunto, Genoa.

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  • IMPRESCINDIBILE PER SPALLETTI

    Conceicao del resto si sta confermando uno dei punti fermi all'interno dell'impianto di gioco di Luciano Spalletti. Nel 4-2-3-1 architettato dal tecnico di Certaldo, infatti, l'esterno lusitano è un perno insostituibile sul binario di destra, al punto che la (presunta) concorrenza di Zhegrova.

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  • LE PAROLE DI SPALLETTI

    "Secondo me l'accostamento tra Salah e Conceiçao può essere giusto. Francisco è un ragazzo giovane che ha ancora delle conoscenze da fare, deve convincersi che può giocare anche più dentro al campo. Questo fatto di avere l'uomo alle spalle non gli deve creare l'ansia che ha. Se riceve sull'esterno e ti guarda diventa immancabile, poi è chiaro che crea sette o otto ipotetici pericoli, ma deve migliorare nelle scelte. Anche quando va nell'uno contro uno deve avere la capacità di avere la prospettiva di capire se c'è qualcuno a cui passare la palla. Lui fa una cosa alla volta, ovvero punta l'uomo ma non vede se si è liberato qualcuno per giocarla. Nelle sue qualità di attaccante esterno è però tra i più forti che ho visto, deve migliorare nel tiro in porta, perché in questo Salah è di livello top. Ha però intensità e ferocia che lo rendono difficile da tenere".

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