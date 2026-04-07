Svolta Conceicao: ha trovato continuità alla Juventus, 1 goal e 3 assist nelle ultime cinque partite

"Secondo me l'accostamento tra Salah e Conceiçao può essere giusto. Francisco è un ragazzo giovane che ha ancora delle conoscenze da fare, deve convincersi che può giocare anche più dentro al campo. Questo fatto di avere l'uomo alle spalle non gli deve creare l'ansia che ha. Se riceve sull'esterno e ti guarda diventa immancabile, poi è chiaro che crea sette o otto ipotetici pericoli, ma deve migliorare nelle scelte. Anche quando va nell'uno contro uno deve avere la capacità di avere la prospettiva di capire se c'è qualcuno a cui passare la palla. Lui fa una cosa alla volta, ovvero punta l'uomo ma non vede se si è liberato qualcuno per giocarla. Nelle sue qualità di attaccante esterno è però tra i più forti che ho visto, deve migliorare nel tiro in porta, perché in questo Salah è di livello top. Ha però intensità e ferocia che lo rendono difficile da tenere".