Svolta Conceicao: ha trovato continuità alla Juventus, 1 goal e 3 assist nelle ultime cinque partite

La Juventus ha conquistato una vittoria dal peso specifico enorme contro il Genoa: un 2-0, quello dei bianconeri, griffato dalle reti di Bremer e McKennie, in goal nel contesto di un primo tempo dominante, nel corso del quale la Juve ha indirizzato la partita.
Chi invece non ha trovato la via del goal ma è stato comunque in grado di ergersi ad assoluto protagonista del match è stato Francisco Conceicao.
Il portoghese, infatti, ha sfornato un'altra prestazione di livello, in continuità con un periodo di partite che vede il classe 2002 sempre più pilastro intoccabile all'interno dello scacchiere di Spalletti.