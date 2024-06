Svizzera costretta a traslocare: campo d'allenamento da rizollare

Trasloco obbligato per la Svizzera: campo da rizollare, Xhaka e compagni si alleneranno nel centro sportivo dello Stoccarda.

Esordio vincente per la Svizzera a Euro 2024, grazie al 3-1 inflitto all'Ungheria che ha di fatto permesso agli elvetici di raggiungere a quota tre punti la Germania nel Gruppo A.

Se dal punto di vista agonistico i risultati non mancano, lo stesso non può dirsi per la qualità degli allenamenti, condizionata dalle scarse condizioni del manto erboso dello Stadion auf der Waldau.

Embolo e compagni saranno così costretti a traslocare per qualche giorno, in attesa che la situazione possa migliorare.