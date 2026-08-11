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스즈키 자이온 (Suzuki Zion)Getty Images
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Suzuki-PSG, è fatta, ma va in prestito alla Juventus? Cosa succede adesso con il portiere

Juventus
Z. Suzuki
Paris Saint-Germain
Parma Calcio 1913
Calciomercato

Trovato l'accordo tra Zion Suzuki e il PSG: il portiere giapponese si trasferirà a Parigi a titolo definitivo, ma la Juventus resta in attesa.

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Zion Suzuki è ormai vicinissimo a diventare un nuovo portiere del Paris Saint-Germain. I francesi hanno trovato un accordo col Parma per il nazionale giapponese classe 2002 sulla base di 35 milioni di euro, bonus compresi.

  • DI CONSEGUENZA LA JUVE PER IL PRESTITO

    Come emerso negli ultimi giorni, una volta archiviata l'ormai imminente ufficialità, l'idea di PSG e Juventus sarebbe quella di accontentare il portiere nipponico offrendogli un anno da titolare in prestito in bianconero, dato che attualmente a Parigi ci sarebbe la concorrenza di Safonov, di Chevalier e dell'italiano Longoni. Situazione da monitorare a partire dalla fumata bianca col Parma.

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  • CONGELATE LE ALTERNATIVE

    In attesa di capire la fattibilità di questa operazione, le alternative per la porta della Juventus, ossia Vicario del Tottenham e Atubolu del Friburgo, sono congelate: Luciano Spalletti non ha fatto mistero di preferire Suzuki e anche un semplice prestito permetterebbe di archiviare almeno per una stagione lo spinoso problema.

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