Suzuki-PSG, è fatta, ma va in prestito alla Juventus? Cosa succede adesso con il portiere

Come emerso negli ultimi giorni, una volta archiviata l'ormai imminente ufficialità, l'idea di PSG e Juventus sarebbe quella di accontentare il portiere nipponico offrendogli un anno da titolare in prestito in bianconero, dato che attualmente a Parigi ci sarebbe la concorrenza di Safonov, di Chevalier e dell'italiano Longoni. Situazione da monitorare a partire dalla fumata bianca col Parma.