Zion Suzuki è ormai vicinissimo a diventare un nuovo portiere del Paris Saint-Germain. I francesi hanno trovato un accordo col Parma per il nazionale giapponese classe 2002 sulla base di 35 milioni di euro, bonus compresi.
Suzuki-PSG, è fatta, ma va in prestito alla Juventus? Cosa succede adesso con il portiere
DI CONSEGUENZA LA JUVE PER IL PRESTITO
Come emerso negli ultimi giorni, una volta archiviata l'ormai imminente ufficialità, l'idea di PSG e Juventus sarebbe quella di accontentare il portiere nipponico offrendogli un anno da titolare in prestito in bianconero, dato che attualmente a Parigi ci sarebbe la concorrenza di Safonov, di Chevalier e dell'italiano Longoni. Situazione da monitorare a partire dalla fumata bianca col Parma.
CONGELATE LE ALTERNATIVE
In attesa di capire la fattibilità di questa operazione, le alternative per la porta della Juventus, ossia Vicario del Tottenham e Atubolu del Friburgo, sono congelate: Luciano Spalletti non ha fatto mistero di preferire Suzuki e anche un semplice prestito permetterebbe di archiviare almeno per una stagione lo spinoso problema.
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