Suzuki verso la Juventus, cosa succede con Di Gregorio e Perin: chi sarà titolare, chi resta e chi se ne va

A meno di clamorosi dietrofront, Zion Suzuki si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il giapponese arriverà in prestito dal PSG, dopo che i francesi lo avranno prelevato dal Parma.
I portieri della rosa di Luciano Spalletti, così, diventeranno quattro: Suzuki, appunto, e poi Michele Di Gregorio e Mattia Perin, senza dimenticare la "bandiera" Carlo Pinsoglio.
Uno, evidentemente, è di troppo. E dunque andrà giocoforza ricollocato sul mercato. Già, ma chi?
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