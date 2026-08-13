Suzuki verso la Juventus, cosa succede con Di Gregorio e Perin: chi sarà titolare, chi resta e chi se ne va

Per quanto riguarda Di Gregorio, appare francamente difficile pensare a una permanenza dell'ex monzese per la prossima stagione. Non foss'altro per l'aria divenuta ormai irrespirabile attorno a lui.

Di Gregorio ha commesso una serie di errori troppo evidenti nella scorsa stagione per poter essere ignorati. E quest'anno non ha iniziato molto meglio: palese la sua partecipazione sul destro del momentaneo 2-0 di Diouf, durante il Derby d'Italia giocato a Perth sabato scorso e perso 2-1 dalla Juve.

"Mi sembra che Di Gregorio sia stato bravo nel fare due-tre interventi su tiri da fuori difficilissimi", ha detto Spalletti dopo la partita, ammettendo però che "forse il secondo goal si poteva parare, ma sono cose che possono capitare, anche perché il tiro era da posizione ravvicinata".

Fronte cessione, non molto si è mosso fino a questo momento. Si è parlato del Leeds, che però ha preso Trafford dal Manchester City. Ora stanno invece resistendo le voci su Marsiglia e Valencia. Tutto tace, invece, dalla Serie A.