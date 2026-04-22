Sucic è l'uomo della provvidenza di Inter-Como: mezz'ora da dominatore, due assist a Calhanoglu e il goal che vale la finale

A distanza di tre anni dall'ultima volta, l'Inter centra l'obiettivo e torna in finale di Coppa Italia dove, il prossimo 13 maggio a Roma, se la vedrà contro una tra Atalanta e Lazio.
A San Siro, contro il Como, i nerazzurri hanno messo in scena un'altra clamorosa rimonta nel segmento finale di partita ancora una volta ai danni dei lariani, come era già successo in campionato.
A venti minuti dalla fine, infatti, la squadra allenata da Cristian Chivu si è trovata addirittura sotto di due goal. E quando tutto sembrava ormai compromesso, a squarciare in due la notte di San Siro è stato un protagonista a sorpresa: Petar Sucic.