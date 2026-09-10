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FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Stones prova a prendersi l’Inter: bene da subentrato a Madrid, titolare contro l'Udinese

Serie A
Inter
J. Stones
Inter vs Udinese

Il difensore inglese prova a diventare centrale nel progetto di Chivu: col Real protagonista positivo da subentrato, verso la titolarità in campionato.

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John Stones vuol prendersi l’Inter sulle spalle. Il difensore inglese, arrivato in estate da svincolato a Milano, potrebbe essere utilizzato da Chivu dal primo minuto nella sfida contro l'Udinese.

Il classe 1994, infatti, è ben subentrato nel match di Champions contro il Real Madrid, dimostrando che, oltre alla grande qualità e all’esperienza, è già dotato di una buona condizione fisica.

La sua prova al Bernabeu, nel secondo tempo, non è passata inosservata e potrebbe portare l’allenatore rumeno a mandarlo in campo dall’inizio nella sfida di San Siro. 

  • PROVA SOLIDA A MADRID

    Il difensore inglese a Madrid, oltre a reggere bene dal punto di vista difensivo, nonostante punteggio e caratura dell’avversario, ha offerto anche un miglioramento sul punto di vista del palleggio. 23 passaggi azzeccati su 23: questo significa che sa muovere bene il pallone, argomento di grande interesse per Cristian Chivu.


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    I NUMERI DI STONES FIN QUI

    Fin qui, per Stones, ci sono stati solo scampoli di gara: 45 minuti a Madrid, 15 col Monza alla prima giornata, 22 col Cagliari alla seconda, mentre è rimasto a guardare contro il Napoli. Sembra, quindi, arrivata l’ora della prima titolarità, anche in virtù di quello che Stones può dare alla retroguardia posta davanti a Martinez. 

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  • UN SOLO DUBBIO: LA CONTINUITÀ FISICA

    L’unico aspetto del suo utilizzo che preoccupa Chivu è la tenuta fisica. Nella passata stagione Stones ha giocato col contagocce, specie nella seconda metà di Premier League, dove ha collezionato solamente due presenze e un lungo infortunio alla coscia. Se lo scoglio dei possibili infortuni verrà scongiurato, ecco che l’Inter si troverà un leader già pronto e di elevato rendimento.


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    AKANJI NON ANCORA AL TOP

    Chi, invece, appare in leggero ritardo è Manuel Akanji. L’altro ex City della difesa nerazzurra ha giocato molto più di Stones (3 su 3 in Serie A), ma ha riposato a Madrid. La condizione non è quella dei giorni migliori, complice il percorso con la Svizzera ai Mondiali e, contro l'Udinese, potrebbe rifiatare nuovamente.


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