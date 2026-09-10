Stones prova a prendersi l’Inter: bene da subentrato a Madrid, titolare contro l'Udinese

John Stones vuol prendersi l’Inter sulle spalle. Il difensore inglese, arrivato in estate da svincolato a Milano, potrebbe essere utilizzato da Chivu dal primo minuto nella sfida contro l'Udinese.
Il classe 1994, infatti, è ben subentrato nel match di Champions contro il Real Madrid, dimostrando che, oltre alla grande qualità e all’esperienza, è già dotato di una buona condizione fisica.
La sua prova al Bernabeu, nel secondo tempo, non è passata inosservata e potrebbe portare l’allenatore rumeno a mandarlo in campo dall’inizio nella sfida di San Siro.