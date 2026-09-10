Stones prova a prendersi l’Inter: bene da subentrato a Madrid, titolare contro l'Udinese

L’unico aspetto del suo utilizzo che preoccupa Chivu è la tenuta fisica. Nella passata stagione Stones ha giocato col contagocce, specie nella seconda metà di Premier League, dove ha collezionato solamente due presenze e un lungo infortunio alla coscia. Se lo scoglio dei possibili infortuni verrà scongiurato, ecco che l’Inter si troverà un leader già pronto e di elevato rendimento.



