Stones all'Inter, tutte le cifre: l'ingaggio netto e lordo, la commissione agli agenti, l'impatto a bilancio

Per quanto riguarda l'ingaggio, anche questo è stato naturalmente oggetto di discussione nei giorni caldi della trattativa Stones-Inter. E alla fine ha portato alla stretta di mano.

Nello specifico, lo stipendio dell'ex giocatore del Manchester sarà di 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che ricalca l'ingaggio di Dimarco, è superiore a quello di Akanji e leggermente inferiore a quello di Zielinski, oltre a essere ben lontana dai 9 milioni che percepisce Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda la cifra al lordo, invece, l'ingaggio di Stones sarà di 7,4 milioni di euro a stagione.