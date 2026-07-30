Stones all'Inter, tutte le cifre: l'ingaggio netto e lordo, la commissione agli agenti, l'impatto a bilancio

John Stones c'è. Tempo di visite mediche per il centrale inglese, che dopo un decennio di Manchester City e i Mondiali giocati con i Tre Leoni, si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter.
Stones è atterrato attorno alle 9.30 all'aeroporto di Linate. E dopo i test di rito tra Humanitas e CONI si dirigerà nella sede nerazzurra per firmare il contratto con la sua nuova squadra, capace di portarlo in Italia vincendo la concorrenza della Juventus.
L'ex City, come noto, arriva a parametro zero: era senza squadra dopo la conclusione del rapporto con gli inglesi, datata 30 giugno. Ma l'Inter avrà comunque dei costi da sostenere una volta portato nella propria rosa.
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