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John-StonesGetty Images
Stefano Silvestri

Stones all'Inter, tutte le cifre: l'ingaggio netto e lordo, la commissione agli agenti, l'impatto a bilancio

Calciomercato
Serie A
Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
J. Stones

Il centrale inglese effettuerà oggi le visite mediche: arriva a Milano a parametro zero dopo un decennio con il Manchester City, ma i nerazzurri non dovranno sborsare solo la somma relativa al suo stipendio.

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John Stones c'è. Tempo di visite mediche per il centrale inglese, che dopo un decennio di Manchester City e i Mondiali giocati con i Tre Leoni, si prepara a diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter.

Stones è atterrato attorno alle 9.30 all'aeroporto di Linate. E dopo i test di rito tra Humanitas e CONI si dirigerà nella sede nerazzurra per firmare il contratto con la sua nuova squadra, capace di portarlo in Italia vincendo la concorrenza della Juventus.

L'ex City, come noto, arriva a parametro zero: era senza squadra dopo la conclusione del rapporto con gli inglesi, datata 30 giugno. Ma l'Inter avrà comunque dei costi da sostenere una volta portato nella propria rosa.


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  • LA DURATA DEL CONTRATTO

    Per quanto riguarda la durata del contratto, intanto, in attesa della conferma ufficiale dell'Inter sarà di due anni: Stones firmerà dunque con i nerazzurri fino al 30 giugno del 2028.

    32 anni compiuti alla fine di maggio, a ridosso della disputa dei Mondiali, Stones rimarrà di conseguenza a Milano quando le primavere saranno diventate 34.

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  • Stones Manchester CityGetty

    L'AMMONTARE DELL'INGAGGIO

    Per quanto riguarda l'ingaggio, anche questo è stato naturalmente oggetto di discussione nei giorni caldi della trattativa Stones-Inter. E alla fine ha portato alla stretta di mano.

    Nello specifico, lo stipendio dell'ex giocatore del Manchester sarà di 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che ricalca l'ingaggio di Dimarco, è superiore a quello di Akanji e leggermente inferiore a quello di Zielinski, oltre a essere ben lontana dai 9 milioni che percepisce Lautaro Martinez.

    Per quanto riguarda la cifra al lordo, invece, l'ingaggio di Stones sarà di 7,4 milioni di euro a stagione.

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  • LA COMMISSIONE AGLI AGENTI

    Come sempre accade in questi casi, però, l'arrivo di un parametro zero non fa sì che l'unica spesa sia rappresentata dallo stipendio del calciatore: ci sono anche le commissioni per gli agenti del calciatore. E Stones non sfugge alla regola.

    Per quanto riguarda l'operazione che ha portato a Milano il centrale difensivo inglese, la commissione in questione sarà di 3 milioni di euro.

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  • L'IMPATTO A BILANCIO

    Come spiegato da Calcio e Finanza, "l'onorario a favore dell’entourage di Stones verrà capitalizzato, alla stregua degli importi che vengono riconosciuti al club cedente per il cartellino dei calciatori, e verrà di conseguenza ammortizzato nel corso della durata del contratto, producendo un aggravio di costi annuale pari a 1,5 milioni di euro a stagione".

    Sommando l'ingaggio lordo che l'Inter percepirà a Stones e l'ammortamento in questione (7,4 milioni più un milione e mezzo), l'impatto a bilancio del calciatore nella prossima stagione sarà dunque pari a 8,9 milioni di euro.

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