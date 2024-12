Stankovic si è preso il Venezia: MVP contro il Cagliari, il riscatto dall'Inter è quasi scontato

Il serbo è stato il migliore del Venezia nel successo sul Cagliari: almeno cinque le parate decisive per il portiere di scuola Inter.

I tre punti conquistati al 'Penzo' non solo hanno permesso al Venezia di staccare il Monza e di abbandonare l'ultimo posto in classifica, ma hanno anche messo in mostra le grandissime doti tra i pali di Filip Stankovic.

Il portiere, prelevato in estate dall'Inter, è ormai diventato il titolare inamovibile all'interno dell'undici di Di Francesco: a suon di interventi decisivi ha fatto dimenticare ai tifosi lagunari la figura di Jesse Joronen, autore di un pessimo avvio di stagione finito per costargli il posto in modo definitivo.

Il cartellino di Stankovic è ancora di proprietà dei campioni d'Italia in carica, che però rischiano seriamente di perderne il controllo nei prossimi mesi: i dettagli sull'operazione che ha portato il figlio d'arte in Laguna.