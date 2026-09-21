Stankovic cerca spazio nel centrocampo dell'Inter: è il giocatore meno utilizzato da Chivu nelle prime cinque giornate

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Ma che fine ha fatto Aleksandar Stankovic?
Uno dei giocatori più discussi e applauditi dell'estate nerazzurra ha finora trovato pochissimo spazio nelle prime partite ufficiali dell'Inter.
Una situazione prevedibile considerata la grande abbondanza di centrocampista nella rosa di Chivu, che ha puntato sull'esperienza dei compagni lasciando a Stankovic solo le briciole.
Tanto che il figlio d'arte ad oggi è il giocatore meno utilizzato dall'allenatore tra quelli a sua disposizione fatta eccezione per l'infortunato Spence.