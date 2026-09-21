Stankovic cerca spazio nel centrocampo dell'Inter: è il giocatore meno utilizzato da Chivu nelle prime cinque giornate

Al momento le gerarchie nel centrocampo nerazzurro sembrano chiarissime.

Calhanoglu e Barella sono i due titolarissimi di Chivu, insieme a loro si stanno alternando Zielinski e Jones nel ruolo di mezzala sinistra col polacco che viene però utilizzato anche come regista quando non c'è il turco.

In questo inizio di stagione sta giocando parecchio anche Sucic mentre ha trovato meno spazio rispetto al passato Mkhitaryan, il cui utilizzo sarà limitato per ragioni anagrafiche.

Stankovic però come detto resta al momento l'ultima scelta nel reparto.