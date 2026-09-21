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Stankovic Inter FuturoGetty GOAL
Lelio Donato

Stankovic cerca spazio nel centrocampo dell'Inter: è il giocatore meno utilizzato da Chivu nelle prime cinque giornate

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Inter

Sempre tra i migliori nelle amichevoli estive, l'Inter ha respinto importanti offerte per trattenere Stankovic. Ma in questo avvio di stagione ha trovato pochissimo spazio anche a causa dell'abbondanza a centrocampo.

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Ma che fine ha fatto Aleksandar Stankovic?

Uno dei giocatori più discussi e applauditi dell'estate nerazzurra ha finora trovato pochissimo spazio nelle prime partite ufficiali dell'Inter.

Una situazione prevedibile considerata la grande abbondanza di centrocampista nella rosa di Chivu, che ha puntato sull'esperienza dei compagni lasciando a Stankovic solo le briciole.

Tanto che il figlio d'arte ad oggi è il giocatore meno utilizzato dall'allenatore tra quelli a sua disposizione fatta eccezione per l'infortunato Spence.

  • POCHISSIMI MINUTI PER STANKOVIC

    Ma quanto ha giocato esattamente Aleksandar Stankovic?

    Sempre a disposizione e sempre regolarmente convocato nelle prime sei partite ufficiali, il giovane centrocampista è rimasto seduto in panchina ben quattro volte.

    Chivu gli ha concesso solo due piccolissimi spezzoni. Per l'esattezza sono appena quindici i minuti giocati da Stankovic: sette nella prima giornata contro il Monza e altri otto nel finale di Inter-Udinese.

    Poco, forse troppo poco per un giocatore che è reduce da una stagione in cui è stato assoluto protagonista col Club Brugge.

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  • LE GERARCHIE A CENTROCAMPO

    Al momento le gerarchie nel centrocampo nerazzurro sembrano chiarissime.

    Calhanoglu e Barella sono i due titolarissimi di Chivu, insieme a loro si stanno alternando Zielinski e Jones nel ruolo di mezzala sinistra col polacco che viene però utilizzato anche come regista quando non c'è il turco.

    In questo inizio di stagione sta giocando parecchio anche Sucic mentre ha trovato meno spazio rispetto al passato Mkhitaryan, il cui utilizzo sarà limitato per ragioni anagrafiche.

    Stankovic però come detto resta al momento l'ultima scelta nel reparto.

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  • LA FIDUCIA DI CHIVU

    Durante il ritiro Stankovic sembrava potesse ritagliarsi maggiore spazio fin da subito nel centrocampo dell'Inter.

    Chivu lo ha provato sia da play che da mezzala. E il ragazzo ha dato segnali incoraggianti mostrando di poter essere un'alternativa credibile in entrambi i ruoli.

    Già perché di alternativa dobbiamo parlare considerato come Stankovic junior abbia solo ventuno anni e soprattutto la fortissima concorrenza nel reparto.

    Nonostante lo scarso minutaggio messo insieme fino a questo momento Stankovic può contare sulla fiducia di Chivu. L'attuale tecnico infatti lo conosce benissimo dai tempi della Primavera e ne conosce perfettamente pregi e difetti.

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  • COSA SUCCEDE A GENNAIO

    Di certo l'acquisto di Curtis Jones ha ulteriormente ridotto lo spazio per Stankovic, che come detto è il giocatore di movimento meno utilizzato dall'Inter nelle prime sei gare ufficiali.

    Chivu d'altronde a centrocampo può contare su Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski, Petar Sucic e Henrikh Mkhitaryan oltre al già citato Jones.

    Un'abbondanza che nelle ultime ore del mercato estivo aveva fatto pensare ad una possibile partenza di Stankovic, ovviamente solo in prestito per permettergli di giocare con continuità e proseguire il suo percorso di crescita.

    La scelta del ragazzo, in accordo con la società, è stata però quella di restare all'Inter almeno fino a gennaio. Quando, se il minutaggio non dovesse aumentare, Stankovic potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di trasferirsi altrove.

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