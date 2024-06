Spinazzola idea del Napoli: piace a Conte per la fascia sinistra

Spinazzola è nella lista dei desideri di Conte per la corsia mancina del Napoli. Mirino puntato anche sulla fascia opposta.

A meno di clamorosi colpi di scena, la carriera di Leonardo Spinazzola non proseguirà alla Roma: possibilità pressoché nulle in merito a un rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di due settimane.

L'esterno umbro diventerà così uno degli svincolati di lusso sul mercato, destinato però a non rimanere disoccupato per un lungo periodo di tempo.

Occhio, infatti, al forte interesse del Napoli di Antonio Conte, grande estimatore di Spinazzola. A riportarlo è 'Sky Sport'.