Spezia-Sassuolo dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spezia vs Sassuolo

La 23ª giornata di Serie B si apre con il big match tra Spezia e Sassuolo: diretta tv, streaming e formazioni del match.

Gara d'alta classifica in Serie B nel corso della 23ª giornata: lo Spezia di Luca D'Angelo, terzo in classifica, ospita al 'Picco' il Sassuolo di Fabio Grosso, capolista in solitaria.

I bianconeri arrivano dal fragoroso successo in trasferta contro la Carrarese, con Francesco Pio Esposito protagonista assoluto del match grazie ad una doppietta siglata nel primo tempo.

Gli emiliani, invece, dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Pisa del 26 dicembre scorso, hanno ottenuto tre vittorie consecutive contro Cosenza, Salernitana e Sudtirol, prendendo il largo in classifica.