Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Djed SpenceGetty
Marco Trombetta

Spence-Inter, cosa manca per chiudere la trattativa ed interrompere la maledizione della fascia destra

Calciomercato
Inter
D. Spence

Perché l'affare Spence-Inter non è ancora chiuso? C'è il rischio che salti? Cosa manca davvero per chiudere definitivamente l'operazione e regalare finalmente il rinforzo a destra a Chivu.

Pubblicità
50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €

Trovare l'erede di Dumfries sembra essere diventata una missione impossibile per l'Inter, quasi una vera e propria maledizione della fascia destra.

Djed Spence l'ultimo indiziato dopo il veto su Khalaili, ma sarà davvero la volta buona?

  • SPENCE-INTER, A CHE PUNTO SIAMO

    Innanzitutto c'è da dire che Marotta ha già incassato il sì del giocatore, chiuso al Tottenham da Pedro Porro e Udogie, quindi convinto dalla titolarità che l'Inter gli garantirebbe.

    Insomma, Spence vuole tornare in Italia dopo l'esperienza al Genoa e vuole farlo da protagonista assoluto con una squadra che lotta per lo Scudetto e gioca in Champions.

    Adesso bisogna trovare l'accordo economico col Tottenham, che chiede 35 milioni di euro per liberare l'esterno inglese. L'Inter ne aveva stanziati 25 per il post Dumfries (gli stessi messi sul piatto per Khalaili, poi saltato alle visite mediche) ma per Spence i nerazzurri farebbero un sacrificio in più.

    • Pubblicità

  • QUANDO SI PUO' CHIUDERE SPENCE ALL'INTER?

    Marotta e Ausilio non vogliono far passare troppo tempo, scottati dalle precedenti trattative, in primis quella per Palestra.

    Per questo motivo hanno fissato una 'deadline', ossia la finale terzo e quarto posto che vedrà l'Inghilterra affrontare la Francia nella giornata di sabato.

    Dopo di che, una volta che l'esperienza di Spence ai Mondiali sarà definitivamente terminata, l'Inter farà un'offerta di 35 milioni al Tottenham per chiudere in fretta la trattativa, prima che un altro club possa inserirsi.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SPENCE PUO' SALTARE?

    Molto dipenderà, come sempre, dall'aspetto economico. Perché, come detto, l'Inter ha il sì del giocatore, ma c'è da assecondare le richieste del Tottenham e sperare che non si metta di mezzo il solito club inglese, magari con un'offerta anche superiore ai 35 milioni.

    Dunque, è inutile negare che le possibilità che anche Spence possa saltare ci sono. Ma l'Inter confida finalmente di poter rompere la maledizione della fascia destra e regalare il tanto agognato rinforzo a Chivu.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Amichevoli dei club
Karlsruher SC crest
Karlsruher SC
KSC
Inter crest
Inter
INT