Spence-Inter, cosa manca per chiudere la trattativa ed interrompere la maledizione della fascia destra

Molto dipenderà, come sempre, dall'aspetto economico. Perché, come detto, l'Inter ha il sì del giocatore, ma c'è da assecondare le richieste del Tottenham e sperare che non si metta di mezzo il solito club inglese, magari con un'offerta anche superiore ai 35 milioni.

Dunque, è inutile negare che le possibilità che anche Spence possa saltare ci sono. Ma l'Inter confida finalmente di poter rompere la maledizione della fascia destra e regalare il tanto agognato rinforzo a Chivu.