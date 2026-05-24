Spalletti dopo Torino-Juventus: "Dobbiamo alzare il livello caratteriale della squadra"

"Abbiamo sempre lavorato in modo corretto, questi giocatori hanno fatto vedere un bellissimo calcio per larghi tratti. Abbiamo sbagliato qualche partita dove si è fatta la prestazione ma è mancato il risultato, altr. Ha detto che andremo a costruire una squadra competitiva. Cambia poco essere quinti o sesti sulle nostre ambizioni: siamo il club con più tifosi al mondo. Noi dobbiamo avere la capacità e la forza di creare i presupposti per andare a lottare contro chiunque. L'amore che c'è in giro per l'Italia quando ci muoviamo con il nostro pullman lo tocchiamo con mano. Basta un episodio, un goal, un rigore. L'anno scorso siamo entrati in Champions per un rigore a Venezia, quest'anno ne abbiamo sbagliato qualcuno che ha compromesso la classifica. Sono cose che succedono. Si va a ragionare da persone corrette e serie. Non si va a tirare fuori i kit del "fallimento", dello "spogliatoio spaccato". Con la Fiorentina abbiamo perso una partita in modo incredibile, mentre questa sera abbiamo fatta una buona prestazione. Ci siamo allenati bene. La lotta Champions è stata bellissima, eravamo tutte lì. C'era un livello che permetteva qualsiasi risultato ed è andata così. Io mi prendo a cuore di non aver reso felici i bambini fuori dai cancelli che amano la Juve. Non avergli dato questa felicità è una cosa che non mi fa dormire".