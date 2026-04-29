Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-Verona

Buone notizie arrivano intanto da Dusan Vlahovic.

Il problema al polpaccio accusato durante Juventus-Genoa mentre effettuava il riscaldamento è definitivamente alle spalle.

L'attaccante, convocato un po' a sorpresa, contro il Milan domenica sera è addirittura tornato in campo seppure solo per un piccolissimo spezzone di gara.

Una scelta che Spalletti ha spiegato così: "Ci potrà dare una mano in queste ultime partite. Bisogna comportarsi in maniera logica, ha giocato i suoi dieci minuti e va bene così. Lui è venuto ad allenarsi con noi un giorno fa. C'è da ragionare bene le cose sul suo utilizzo. Il nostro futuro si gioca su quattro partite, non è o la va o la spacca".