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Thuram Yildiz Galatasaray JuventusGetty Images
Lelio Donato

Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-Verona

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Juventus vs Hellas Verona
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Khephren Thuram e Kenan Yildiz convivono da alcune settimane con qualche problema fisico che ne condiziona gli allenamenti, ma Spalletti può di nuovo contare su Vlahovic: la gestione verso Juventus-Verona.

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Uno ha giocato titolare contro il Milan uscendo nella ripresa, l'altro è subentrato dalla panchina per la seconda partita di fila.

Stiamo parlando di Khephren Thuram e Kenan Yildiz, ovvero due punti fermi della Juventus le cui condizioni però non sono ottimali ormai da qualche settimana.

Spalletti sta così provando a gestire entrambi in vista della volata finale nella corsa Champions League. Ma anche con un occhio ai Mondiali.

Intanto a 'San Siro', seppure per pochissimo, si è rivisto Dusan Vlahovic che potrebbe gradualmente aumentare il minutaggio già domenica pomeriggio contro il Verona.

  • COME STA THURAM: LE CONDIZIONI

    Ma quali sono le condizioni di Khephren Thuram?

    Secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' il centrocampista della Juventus soffrirebbe per un edema osseo che lo tormenta ormai da un paio di mesi.

    Nonostante questo Thuram ha fin qui sempre stretto i denti, scendendo in campo per dare il suo contributo alla causa bianconera.

    E lo stesso dovrebbe accadere contro il Verona anche se bisognerà valutare le sue condizioni durante la settimana per evitare qualsiasi tipo di rischio.

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  • IL GINOCCHIO DI YILDIZ

    A frenare Kenan Yildiz nelle ultime settimane è invece stato il ginocchio sinistro.

    Il numero 10 della Juventus anche prima della gara contro il Milan praticamente non si è mai allenato integralmente con i compagni.

    E così per la seconda volta di fila è partito dalla panchina senza riuscire a dare un contributo concreto alla Juventus.

    La speranza di Spalletti è quella che Yildiz questa settimana riesca ad allenarsi con maggiore continuità in modo da poterlo schierare dal 1' contro il Verona.


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  • IL RIENTRO DI VLAHOVIC

    Buone notizie arrivano intanto da Dusan Vlahovic.

    Il problema al polpaccio accusato durante Juventus-Genoa mentre effettuava il riscaldamento è definitivamente alle spalle.

    L'attaccante, convocato un po' a sorpresa, contro il Milan domenica sera è addirittura tornato in campo seppure solo per un piccolissimo spezzone di gara.

    Una scelta che Spalletti ha spiegato così: "Ci potrà dare una mano in queste ultime partite. Bisogna comportarsi in maniera logica, ha giocato i suoi dieci minuti e va bene così. Lui è venuto ad allenarsi con noi un giorno fa. C'è da ragionare bene le cose sul suo utilizzo. Il nostro futuro si gioca su quattro partite, non è o la va o la spacca".

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