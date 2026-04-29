Spalletti deve gestire le forze nella volata finale: Thuram e Yildiz non al meglio, le condizioni verso Juventus-Verona

Uno ha giocato titolare contro il Milan uscendo nella ripresa, l'altro è subentrato dalla panchina per la seconda partita di fila.
Stiamo parlando di Khephren Thuram e Kenan Yildiz, ovvero due punti fermi della Juventus le cui condizioni però non sono ottimali ormai da qualche settimana.
Spalletti sta così provando a gestire entrambi in vista della volata finale nella corsa Champions League. Ma anche con un occhio ai Mondiali.
Intanto a 'San Siro', seppure per pochissimo, si è rivisto Dusan Vlahovic che potrebbe gradualmente aumentare il minutaggio già domenica pomeriggio contro il Verona.