Spalletti contro De Rossi: dagli anni di Roma alla sfida in Juventus-Genoa

Nella giornata di Pasquetta, all'Allianz Stadium di Torino, torna in campo la Juventus che in occasione della giornata numero 31 del campionato di Serie A riceve il Genoa.
I bianconeri mettono nel mirino tre punti che risulterebbero fondamentali nell'ottica della rincorsa al quarto posto, occupato dal Como, e attualmente distante tre lunghezze.
Il confronto con il Grifone, tuttavia, racchiude in sé una sfida nella sfida, ovvero quella tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi. Avversari, per 90 minuti, ma che in passato hanno condiviso una fetta importante del loro percorso.