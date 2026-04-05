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Spalletti De RossiGetty Images
Michael Di Chiaro

Spalletti contro De Rossi: dagli anni di Roma alla sfida in Juventus-Genoa

Serie A
Juventus vs Genoa
Juventus
Genoa

Dopo aver condiviso 247 partite alla Roma, da allenatore e giocatore, Spalletti e De Rossi sono chiamati al primo confronto in carriera da tecnici.

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Nella giornata di Pasquetta, all'Allianz Stadium di Torino, torna in campo la Juventus che in occasione della giornata numero 31  del campionato di Serie A riceve il Genoa.

I bianconeri mettono nel mirino tre punti che risulterebbero fondamentali nell'ottica della rincorsa al quarto posto, occupato dal Como, e attualmente distante tre lunghezze.

Il confronto con il Grifone, tuttavia, racchiude in sé una sfida nella sfida, ovvero quella tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi. Avversari, per 90 minuti, ma che in passato hanno condiviso una fetta importante del loro percorso.

  • SFIDA INEDITA

    Juventus contro Genoa. Luciano Spalletti contro Daniele De Rossi, dunque.

    Si tratta a tutti gli effetti di un vero e proprio confronto inedito da quanto entrambi svolgono il mestiere dell'allenatore. Spalletti mette nel mirino tre punti vitali per alimentare le speranze di qualificazione alla prossima Champions League, mentre De Rossi sogna di strappare punti pesanti a Torino per provare a mettere un'ipoteca sempre più seria sulla salvezza.

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  • GLI ANNI ALLA ROMA

    La loro storia, però, si è intrecciata ai tempi della Roma. Daniele De Rossi, infatti, è stato un giocatore di Luciano Spalletti durante l'esperienza del tecnico di Certaldo in giallorosso.

    Insieme, infatti, hanno condiviso qualcosa come 247 partite ufficiali nei panni dell'allievo e del maestro: l'attuale allenatore della Juventus, infatti, ha guidato la formazione capitolina dal 2005 al 2009 e successivamente dal gennaio del 2016 fino all'estate dell'anno seguente.

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  • SPALLETTI: "DE ROSSI? UN FIGLIO CALCISTICO"

    Spalletti spende parole importanti per Daniele De Rossi, oggi allenatore del Genoa e suo giocatore ai tempi della Roma:

    "È sicuramente uno dei miei figli del calcio, gli voglio bene come credo me ne voglia. Penso di essergli rimasto qualche volta sulle scatole come potrebbe essere un padre. Penso che sia uno di quei allenatori che caratterizza la squadra. Ha creato il Genoa a sua misura e si vedono sue caratteristiche di quando giocava".

  • DE ROSSI: "SPALLETTI? PERSONA AMICA, ALLENATORE FENOMENALE"

    "È un tecnico e una persona importante per me. Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita, ma personale. È una persona che vedo amica. Calcisticamente lo ritengo fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono stati gli anni più belli della mia carriera. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto accanto a casa e in campo. Ci siamo scornati, scontrati, risposti, ci siamo abbracciati. Abbiamo vissuto un bel periodo insieme e continuiamo a essere vicini e legati come tutti quelli di quella Roma", ha dichiarato De Rossi nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.

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