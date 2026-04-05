Spalletti contro De Rossi: dagli anni di Roma alla sfida in Juventus-Genoa

"È un tecnico e una persona importante per me. Lo inquadro nella sfera non professionale della mia vita, ma personale. È una persona che vedo amica. Calcisticamente lo ritengo fenomenale. Abbiamo giocato tanto insieme, ci siamo dati tanto insieme a vicenda. Sono stati gli anni più belli della mia carriera. Sono successe tante cose dentro e fuori dal campo e l'ho sempre avuto accanto a casa e in campo. Ci siamo scornati, scontrati, risposti, ci siamo abbracciati. Abbiamo vissuto un bel periodo insieme e continuiamo a essere vicini e legati come tutti quelli di quella Roma", ha dichiarato De Rossi nella tradizionale conferenza stampa della vigilia.