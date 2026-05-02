Spalletti alla vigilia di Juventus-Verona: "Yildiz si è allenato bene e ci sarà"

"Vlahovic si sta allenando con entusiasmo, è un professionista con grande carattere, ha le giocate che mancano alla squadra. Anche lui, come Yildiz, può essere utile in queste quattro partite per mettere del suo e raggiungere questo obiettivo. Ci sarà da vedere con che tempistiche: abbiamo dovuto perfezionare il lavoro su di lui, perché l'infortunio era pesante, però la cosa fondamentale è che lo abbiamo a disposizione con il ghigno giusto perché lui è uno di quelli che ha il ghigno":