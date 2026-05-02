Spalletti alla vigilia di Juventus-Verona: "Yildiz si è allenato bene e ci sarà"

"Quando sento parlare di quarto posto, sento fare calcoli. Il quarto posto lo ottieni non perché arrivi ad un numero ma perché mantieni un livello. Noi, come attenzione, volontà di allenarsi e ricerca, abbiamo mantenuto le stesse cose, non bisogna stare attenti alla matematica. Il rendimento quotidiano che hai che ti fa arrivare là. Stiamo bene e sappiamo quello che abbiamo passato per essere in lotta per questo quarto posto. Dobbiamo pensare alla Champions League non al quarto posto. Se pensi al quarto posto ti comporti da squadra che deve difendere qualcosa, se pensi alla Champions ti comporti da squadra che deve ancora dimostrare qualcosa. Noi vogliamo pensare a questa Champions, in queste partite e in questi allenamenti che ci mancano".