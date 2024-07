Spagna-Inghilterra, McGregor svela la sua scommessa: "La giocata mi farà incassare 2 milioni di euro"

Il post dell'atleta irlandese è virale sui social: Spagna e Inghilterra giocheranno la finalissima di Euro 2024 nella serata di domenica 14 luglio.

Domenica 14 luglio sarà una grande giornata per gli appassionati di sport. Nel pomeriggio è di scena la finale di Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic, mentre in serata Spagna e Inghilterra scenderanno in campo per la finalissima dell'Europeo tedesco.

Tennis, calcio e l'unione con arti marziali miste e pugilato. Il motivo? Il post social da parte di Conor McGregor, noto lottatore che con un post social ha fatto parlare di sè.

In particolare, infatti, l'atleta irlandese ha annunciato di aver scommesso sulla finale degli Europei e nello specifico sulla vittoria della Spagna di Lamine Yamal e Nico Williams, pronti a riportare la Roja sul tetto del continente dopo diverse edizioni.