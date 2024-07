Spagna-Francia, Lamine Yamal non ha più limiti: il goal del più giovane di sempre è una perla assoluta

Yamal continua a stracciare ogni record del passato, giocando e segnando nella semifinale degli Europei contro la Francia.

Il più giovane giocatore di sempre in una semifinale di un Mondiale o di un Europeo, è ora anche il più giovane marcatore nella storia del torneo continentale. Quando ti chiami Lamine Yamal e hai 16 anni, non ti accontenti di distruggere i record. Lo fai in maniera brillante.

Chiedere alla Francia, che nel primo tempo della semifinale di Euro 2024, ha subito un goal da fuoriclasse assoluto, da parte di chi nel documento d'identità ha scritto 13 luglio 2027. Diciasette anni solamente tra qualche giorno.

Un goal su cui Maignan nulla ha potuto, così come Rabiot (che alla viglia della semifinale aveva evidenziato come Yamal dovesse fase di più per potersi qualificare alla finale): dribbling sul giocatore juventino e sinistro a giro all'incrocio.