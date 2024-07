Spagna-Francia finale Under 19 dove vederla: Rai, Sky o Youtube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spagnoli e francesi contro anche agli Europei Under 19: dove guardare la finale in TV e streaming e le formazioni.

L'atto conclusivo degli Europei Under 19: la Spagna affronta la Francia per decretare chi saranno i Campioni d'Europa di categoria.

Gli spagnoli vogliono seguire la scia dei "grandi" che hanno vinto a Euro 2024: in semifinale hanno vinto contro l'Italia con un goal di Fortuny al 100'.

I francesi hanno superato, invece, l'Ucraina con un goal di Atangana al 61': tanto è bastato per guadagnare l'accesso alla finale.

In questa pagina, appunto, tutte le informazioni sulla finale degli Europei Under 19 tra Spagna e Francia: dove guardarla in TV e streaming e le formazioni.