Spagna e Inghilterra in finale, la Serie A "scompare" dagli Europei: non accadeva dal 2008

Dopo 16 anni, tornano a non esserci "italiani" all'ultimo atto della competizione. Niente da fare anche per Orsato: l'arbitro sarà Letexier.

Lo scorso 29 giugno, l'Italia è uscita in maniera indecorosa agli ottavi di finale contro la Svizzera. Non è la prima eliminazione prematura, naturalmente, e non sarà neppure l'ultima. Solo che le altre volte ci si poteva consolare - se così si può dire - con qualcos'altro.

Nello specifico: la presenza di calciatori della nostra Serie A in finale. Nella storia degli Europei è accaduto spessissimo, specialmente quando il nostro campionato pullulava di elementi di assoluto livello: Marco van Basten e quell'allucinante magia del 1988, Oliver Bierhoff che decide da solo Euro '96, persino un Zisis Vryzas campione d'Europa.

Oggi no. Di italiani, nelle rose di Spagna e Inghilterra, non ce ne sono. Neppure uno. Ed è un fatto che non accadeva addirittura dal 2008, 16 anni e 4 edizioni degli Europei fa.