Spagna-Arabia Saudita 4-0, pagelle e tabellino: Oyarzabal è dominante, Yamal segna all'esordio da titolare, Tambakti vive un incubo

L'MVP netto e indiscusso è Oyarzabal, a cui basta un tempo per fare il bello e cattivo tempo: un assist al bacio, una doppietta, una traversa colpita con una trivela. Di tutto e di più. Dani Olmo inventa, Yamal segna alla prima da titolare in un Mondiale e poi viene risparmiato da De la Fuente. Molto bene anche Cucurella, che entra sul terzo e quarto goal.

Completamente disastrosa invece l'Arabia Saudita, in tutti i reparti. Tambakti si perde Yamal sull'1-0 e segna pure un'autorete, l'ex giallorosso Abdulhamid si fa ingenuamente anticipare da Oyarzabal sul raddoppio, Salem Al-Dawsari non riesce mai a mettere in mostra il proprio talento, poco servito anche l'altro attaccante Al-Buraikan.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6; Porro 7, Laporte 6.5, Cubarsi 6.5, Cucurella 7; Rodri 6.5, Pedri 7 (70' Fabian Ruiz 6), Dani Olmo 7 (61' Merino 6.5); Yamal 7 (46' Pino 6), Oyarzabal 8.5 (46' Ferran Torres 5.5), Baena 7 (61' Williams 6). Ct. De La Fuente

ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais 5.5; Abdulhamid 4.5, Lajami 5, Al-Amri 5 (60' Hejji 5.5), Tambakti 4.5, Al-Harbi 5; Al-Juwayr 5 (46' Al-Hamdan 5), Al-Khaibari 5 (46' Kanno 5), N. Al-Dawsari 5 (90' Al-Ghannam sv); Al-Buraikan 5 (60' Abu Al-Shamat 5.5), S. Al-Dawsari 5. Ct. Donis