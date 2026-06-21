Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Spagna-Arabia Saudita 4-0, pagelle e tabellino: Oyarzabal è dominante, Yamal segna all'esordio da titolare, Tambakti vive un incubo

Coppa del Mondo
Spagna vs Arabia Saudita
Spagna
Arabia Saudita

Le Furie Rosse riscattano alla grande il pareggio dell'esordio contro Capo Verde, scatenandosi e dando finalmente il via al proprio Mondiale: sugli scudi anche Cucurella.

Pubblicità

Volevate una risposta convincente della Spagna? Eccola qui: le Furie Rosse travolgono l'Arabia Saudita con un nettissimo 4-0 e danno finalmente il via a un Mondiale iniziato in leggero ritardo.

Ad Atlanta non c'è storia dal primo all'ultimo minuto. Tanto che la partita è già chiusa a doppia mandata, e il risultato completamente definito, ben prima della mezz'ora.

Il protagonista principale ha un nome e un cognome: Mikel Oyarzabal. Il giocatore della Real Sociedad serve il cioccolatino dell'1-0 a Yamal, che dopo 10 minuti segna sottomisura all'esordio da titolare a un Mondiale, poi tra il 21' e il 24' trova la doppietta che chiude i conti infilandoci pure una traversa di trivela.

Zero da segnalare nei pressi dell'area di Unai Simon: l'Arabia Saudita non punge mai. Anzi, la Spagna cerca a più riprese di aumentare il bottino e ci riesce all'inizio della ripresa con un'autorete di Tambakti, su tiro di Cucurella da azione d'angolo. Nel recupero annullato per fuorigioco il pokerissimo di Ferran Torres.

Praticamente qualificata ai sedicesimi di finale, la Spagna sale a quota 4 in classifica. Mentre l'Arabia Saudita rimane a un punto. A mezzanotte Uruguay-Capo Verde, l'altra partita della seconda giornata del girone H.

  • PAGELLE SPAGNA-ARABIA SAUDITA

    L'MVP netto e indiscusso è Oyarzabal, a cui basta un tempo per fare il bello e cattivo tempo: un assist al bacio, una doppietta, una traversa colpita con una trivela. Di tutto e di più. Dani Olmo inventa, Yamal segna alla prima da titolare in un Mondiale e poi viene risparmiato da De la Fuente. Molto bene anche Cucurella, che entra sul terzo e quarto goal.

    Completamente disastrosa invece l'Arabia Saudita, in tutti i reparti. Tambakti si perde Yamal sull'1-0 e segna pure un'autorete, l'ex giallorosso Abdulhamid si fa ingenuamente anticipare da Oyarzabal sul raddoppio, Salem Al-Dawsari non riesce mai a mettere in mostra il proprio talento, poco servito anche l'altro attaccante Al-Buraikan.

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simon 6; Porro 7, Laporte 6.5, Cubarsi 6.5, Cucurella 7; Rodri 6.5, Pedri 7 (70' Fabian Ruiz 6), Dani Olmo 7 (61' Merino 6.5); Yamal 7 (46' Pino 6), Oyarzabal 8.5 (46' Ferran Torres 5.5), Baena 7 (61' Williams 6). Ct. De La Fuente

    ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais 5.5; Abdulhamid 4.5, Lajami 5, Al-Amri 5 (60' Hejji 5.5), Tambakti 4.5, Al-Harbi 5; Al-Juwayr 5 (46' Al-Hamdan 5), Al-Khaibari 5 (46' Kanno 5), N. Al-Dawsari 5 (90' Al-Ghannam sv); Al-Buraikan 5 (60' Abu Al-Shamat 5.5), S. Al-Dawsari 5. Ct. Donis

    • Pubblicità

  • TABELLINO SPAGNA-ARABIA SAUDITA

    SPAGNA-ARABIA SAUDITA 4-0

    Marcatori: 10' Yamal, 21' e 24' Oyarzabal, 49' aut. Tambakti

    SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Pedri (70' Fabian Ruiz), Olmo (61' Merino); Yamal (46' Pino), Oyarzabal (46' Ferran Torres), Baena (61' Williams). Ct. De La Fuente

    ARABIA SAUDITA (5-3-2): Al-Owais; Abdulhamid, Lajami, Al-Amri (60' Hejji), Tambakti, Al-Harbi; Al-Juwayr (46' Al-Hamdan), Al-Khaibari (46' Kanno), N. Al-Dawsari (90' Al-Ghannam); Al-Buraikan (60' Abu Al-Shamat), S. Al-Dawsari. Ct. Donis

    Arbitro: Claus (Brasile)

    Ammoniti: S. Al-Dawsari, Kanno

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa del Mondo
Uruguay crest
Uruguay
URU
Spagna crest
Spagna
SPA
Coppa del Mondo
Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV
Arabia Saudita crest
Arabia Saudita
ASA