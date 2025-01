In Europa solo una squadra ha meno di 10 punti: Juric non è riuscito a cambiare il disastro di Premier League

Il Southampton di Juric, arrivato al posto di Russell Martin, ha appena 6 punti in 23 partite. Diventerà la peggior squadra della Premier?

Settimana dopo settimana, davanti a una serie di sconfitte continue e che va avanti dal 4 dicembre (con la sola eccezione del pari contro il Fulham), gli amanti delle statistiche cercano di capire se il Southampton sostituirà il Derby County 2007/2008 come squadra peggiore nella storia della Premier League. Sono passati diciasette anni da quando i bianconeri retrocessero in Championship al termine di un'annata che pareva irripetibile: 11 punti in 38 partite. Irripetibile? Forse no.

Già, perché il Southampton che Ivan Juric ha ereditato da Russell Martin, esonerato a metà dicembre, è fanalino di coda a dir poco solitario in Premier League.

Nei primi 23 turni sono arrivati appena 6 punti, di cui uno conquistato dall'ex allenatore della Roma nel già citato match contro il Fulham. Da allora, però, Juric, come il precedessore Martin ha inanellato una serie di sconfitte consecutive che sanno tanto di tortura psicologica da cui è difficile rialzarsi.