Soulé-Dybala, l'intesa c'è già e la Roma sogna: goal, assist e grandi giocate

Basta un tempo a Paulo Dybala e Matias Soulé per far sognare i tifosi della Roma: due goal ed un assist contro il Barnsley in amichevole.

Da quando Matias Soulé è diventato un giocatore della Roma la grande attesa era per vederlo in campo insieme a Paulo Dybala. E dopo i circa 20 minuti giocati contemporaneamente in Roma-Olympiakos, contro il Barnsley i due argentini hanno dato spettacolo. Entrambi sono entrati ad inizio del secondo tempo. Sono comunque bastati 45 minuti per mostrare a tutti cosa possono fare insieme. L'intesa c'è già come dimostra la partita di oggi vinta dalla Roma per 4-0. Prima il goal di Dybala proprio su assist di Soulé, che lo ha servito molto bene; poi la rete del 4-0 che ha chiuso il match dell'ex Juventus. E che goal. Daniele De Rossi può sorridere e godersi i due talenti sudamericani. L'articolo prosegue qui sotto