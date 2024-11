Soulé "bocciato" da Ranieri? Da possibile titolare a zero minuti in Napoli-Roma, il tecnico ha spiegato la scelta

Alla prima con il nuovo allenatore, Soulé è rimasto in panchina: nessun problema fisico per l'ex Juventus, scelta tecnica.

Se Matias Soulé sperava di riscattarsi con la nuova guida tecnica dopo la prima parte di stagione sotto le aspettative, la partenza non è stata delle migliori. L'esterno argentino infatti ha osservato dalla panchina Napoli-Roma.

L'ex giocatore della Juventus alla vigilia sembrava pronto per iniziare addirittura dall'inizio il match contro la capolista della Serie A e invece Claudio Ranieri ha optato per una soluzione differente.

A sorprendere però non è stata solo l'esclusione dagli undici titolari ma soprattutto la scelta di non inserirlo neanche a gara in corso, con i giallorossi che dovevano recuperare lo svantaggio.

Ranieri ha spiegato nel post partita le motivazioni di questa decisione.