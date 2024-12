Sorteggio Mondiale per Club Inter, contro chi gioca e avversarie a giugno 2025: date e calendario

Mondiale per club, sorteggiate le avversarie dell'Inter nel 2025: di fronte anche il River Plate.

A giugno, e a luglio in caso di passaggio del turno, l'Inter giocherà i primi Mondiali per club allargati nella storia del torneo.

Primo passo, il sorteggio andato in scena il 5 dicembre che ha svelato le avversarie della squadra italiana, presente negli Stati Uniti a metò 2025 al pari della Juventus.

Per l'Inter tre avversarie nel girone E, in cui come nel resto dei gironi passeranno al turno successivo le prime due: per la squadra di Inzaghi nessun incontro contro le europee, evitate completamente.