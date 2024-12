Sorteggio Mondiale 2026, perché l'Italia non sa le sue avversarie di qualificazione il 13 dicembre: quando arriveranno

Tra le migliori di Nations League, l'Italia dovrà aspettare mesi per sapere chi affronterà nel girone: al pari degli azzurri solo poche altre squadre.

Le cinquantaquattro squadre europee sono in attesa di conoscere le proprie avversarie, con qui lotteranno per avere un posto al Mondiale 2026. Venerdì 13 dicembre, infatti, le Nazionali continentali saranno inserite nei vari gironi da cui arriveranno le qualificate alla prossima Coppa del Mondo di scena in Messico, Stati Uniti e Canada.

Alcune delle squadre europee, però, dovranno attendere diversi mesi per sapere con esattezza quali saranno le proprie avversarie nel girone di qualificazione: tra queste anche l'Italia di Spalletti.

Al pari delle prime due di ogni girone di Lega A di Nations League, l'Italia sarà sì presente al sorteggio del 13 dicembre, consapevole però di avere un ulteriore dubbio sulle squadre da affrontare. Proprio in virtù della Nations League appena conclusasi.