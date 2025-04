Sorteggio Europei Under 17: le avversarie dell'Italia nella fase a gironi

Sorteggiate le avversarie dell'Italia Under 17 agli Europei di categoria che si giocheranno dal 19 maggio al 1° giugno in Albania.

Le due vittorie, entrambe maturate a tempo praticamente scaduto, contro Romania e Croazia, hanno consentito all'Italia Under 17 di staccare il pass per gli Europei di categoria.

Una grande soddisfazione per i ragazzi guidati dal ct Massimiliano Favo che, la prossima estate, potranno dunque giocarsi le proprie chance inserendosi tra le otto squadre che potranno puntare a difendere il titolo di campione d'Europa, conquistato un anno fa a Cipro.

Le otto nazionali approdate alla fase finale del torneo sono state sorteggiate in due gironi da quattro squadre ciascuna, dal quale usciranno i nomi delle semifinaliste del torneo: di seguito andiamo a scoprire le avversarie dell'Italia.