Sorteggi Mondiali 2026, in quale girone è l'Italia? Le avversarie da battere per andare in America

Contro chi giocherà la Nazionale azzurra nelle qualificazioni? Sorteggiate le squadre che sfiderà il team di Spalletti nel 2025.

Dopo mesi di attesa, le squadre europee conoscono finalmente le avversarie che dovranno affrontare nel 2025 per accedere al prossimo Mondiale nord-americano, di scena in Messico, Canada e Stati Uniti nel 2026.

Le dodici vincitrici di ogni gruppo accederanno direttamente ai Mondiali, mentre le seconde e le migliori di Nations League prenderanno parte ai playoff per gli ultimi posti disponibili. Per otto squadre, le big assolute presenti nella fase finale di Nations League, però, il sorteggio non ha dato certezze assolute, ma bensì limitato solo il numero di avversarie possibili nel 2025. Tra queste l'Italia.

La Nazionale azzurra, infatti, non può conoscere ancora le proprie avversarie specifiche, perchè non è ancora chiaro se giocherà in un girone da quattro, in caso di qualificazione alle semifinali di Nations League, o da cinque, se dovesse essere eliminata contro la Germania. Per ora l'Italia ha la possibilità di finire in due soli gruppi, di cui conosce già le avversarie: tutto dipenderà, appunto, dal risultato contro la squadra tedesca.