Sorteggi Europa League, il 30 gennaio si decidono le partite degli spareggi: confermato il regolamento

Non solo le prime otto classificate del girone, passano il turno di Europa League anche quelle del nono al ventiquattresimo posto, impegnate però nei playoff.

Concluso il girone unico il 29 gennaio, l'Europa League avrà le sue prime otto classificate che parteciperanno agli ottavi di scena a febbraio. Insieme alle migliori della fase campionato, passeranno ai playoff le compagini in grado di concludere la stessa dal nono al ventiquattroesimo posto.

Anche nel 2025/2026 è stato confermato il regolamento delle ultime stagioni, su cui si reggerà il sorteggio del 30 gennaio: previsto alle ore 13:00, vedrà presenti sedici squadre, che lotteranno per superare la fase dei playoff e raggiungere le prime otto del girone unico qualificate direttamente agli ottavi.

Il sorteggio degli spareggi di Europa League si svolgerà come di consueto alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. A febbraio andranno in scena le varie partite, da cui arriveranno le qualificate per la nuova fase della competizione vinta dal Tottenham la scorsa primavera.

  • SORTEGGIO IN DIRETTA TV E STREAMING

    I tifosi interessati al sorteggio, anche senza la presenza della propria squadra, potranno vederlo in diretta tv e streaming attraverso Sky, Sky Go e NOW, ma non solo.

    La UEFA propone gratis il sorteggio dei playoff utilizzando il sito e l'app ufficiale del massimo organismo calcistico europeo.

  • COME FUNZIONA IL SORTEGGIO DI EUROPA LEAGUE

    I sedici club qualificati ai playoff vengono abbinati in base alla loro posizione al termine del girone, formando di fatto quattro coppie di teste di serie e quattro non teste di serie.

    Significa che il club arrivati al 9° o al 10° posto affrontano una delle squadre al 23° o al 24°, mentre quelli classificati all'11° e al 12° quelli al 21° e 22° e così via.

    Concludere il girone in una determinata posizione taglia dunque la possibilità di sfidare la maggior parte delle squadre, con due sole alternative per ognuna delle formazioni presenti nei playoff.

  • DERBY POSSIBILI

    Se due squadre dello stesso paese si qualificano agli spareggi, il sorteggio non prevede un paletto contro l'eventuale sfida.

    Le squadre qualificate ai playoff possono affrontarne un'altra della stessa federazione, nonchè una di quelle già sfidate durante il girone unico.

  • FEBBRAIO DI SPAREGGI

    Gli ottavi di Europa League si giocheranno a marzo, mentre gli spareggi a febbraio. Per definire le otto squadre qualificate al turno successivo andranno in scena otto partite d'andata giovedì 19 febbraio e otto match di ritorno una settimana dopo, giovedì 26 febbraio.

    Le partite dei playoff prevedono una partita di andata e una di ritorno: la squadra testa di serie gioca la gara di ritorno in casa.

    Il 27 febbraio, il giorno dopo il ritorno dei playoff, verranno sorteggiate le otto partite degli ottavi di Europa League 2025/2026.

