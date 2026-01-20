Sorteggi Europa League, il 30 gennaio si decidono le partite degli spareggi: confermato il regolamento

I sedici club qualificati ai playoff vengono abbinati in base alla loro posizione al termine del girone, formando di fatto quattro coppie di teste di serie e quattro non teste di serie.

Significa che il club arrivati al 9° o al 10° posto affrontano una delle squadre al 23° o al 24°, mentre quelli classificati all'11° e al 12° quelli al 21° e 22° e così via.

Concludere il girone in una determinata posizione taglia dunque la possibilità di sfidare la maggior parte delle squadre, con due sole alternative per ognuna delle formazioni presenti nei playoff.