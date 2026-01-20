Sorteggi Europa League, il 30 gennaio si decidono le partite degli spareggi: confermato il regolamento

Concluso il girone unico il 29 gennaio, l'Europa League avrà le sue prime otto classificate che parteciperanno agli ottavi di scena a febbraio. Insieme alle migliori della fase campionato, passeranno ai playoff le compagini in grado di concludere la stessa dal nono al ventiquattroesimo posto.
Anche nel 2025/2026 è stato confermato il regolamento delle ultime stagioni, su cui si reggerà il sorteggio del 30 gennaio: previsto alle ore 13:00, vedrà presenti sedici squadre, che lotteranno per superare la fase dei playoff e raggiungere le prime otto del girone unico qualificate direttamente agli ottavi.
Il sorteggio degli spareggi di Europa League si svolgerà come di consueto alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. A febbraio andranno in scena le varie partite, da cui arriveranno le qualificate per la nuova fase della competizione vinta dal Tottenham la scorsa primavera.