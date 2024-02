Sorteggi Europa League 2024 ottavi: quando, diretta tv, canale streaming e regolamento

Tutte le info sul sorteggio di Europa League: come vedere in diretta tv e streaming l'evento che definirà gli ottavi del torneo 2023/2024.

Sedici squadre qualificate agli ottavi di Europa League 2023/2024 si contenderanno il titolo vinto dal Siviglia nella primavera del 2023. Un anno dopo, nel maggio 2024, l'erede della formazione spagnola piglia-tutto.

Tra le squadre presenti agli ottavi ci sarà anche l'Atalanta di Gasperini, al pari di altre big decise a conquistare il trofeo ed entrare nell'albo d'oro dell'Europa League.

Ma quali saranno le otto partite degli ottavi di finale dell'Europa League 23/24?

In questa pagina tutte le info su come seguire in diretta tv e streaming il sorteggio del 2024.