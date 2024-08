Sorteggi Europa League 2024-2025 quando sono e orari: fasce Roma e Lazio e dove vederli live in diretta tv e streaming

Come funziona il sorteggio di Europa League 24/25 per Lazio e Roma: più partite nella prima fase che può aprire agli ottavi di finale.

Al pari della Champions League, anche l'Europa League 2024/2025 subisce un restyling nella sua prima fase. Abbandonati gli otto gironi, il 'secondo' torneo continentale che vede l'Atalanta come Campione in carica, ne abbraccia uno unico.

Una sorta di campionato in cui Roma e Lazio, le due italiane presenti nella competizione, proveranno a passare agli ottavi di finale ed avanzare man mano, in una fase ad eliminazione diretta che da tale turno in avanti sarà uguale al passato.

La grossa differenza è il numero di squadre che le italiane dovranno affrontare durante la fase del girone: ben otto, più del doppio rispetto al passato. In questo girone non sono previsti derby tra squadre dello stesso paese, dunque non sarà possibile vedere Roma contro Lazio al sorteggio.