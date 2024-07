Sommer stavolta non è un para-rigori: l'Inghilterra è infallibile dal dischetto contro il portiere interista

Cinque penalty segnati su cinque per l'Inghilterra, nessuna parata da parte di Sommer: Svizzera eliminata da Euro 2024.

La Svizzera saluta Euro 2024. Dopo aver agevolmente superato l'Italia di Spalletti negli ottavi di finale, la squadra di Yakin è caduta ai rigori, con l'Inghilterra che giocherà così le semifinali per provare a portare il trofeo in patria per la prima volta nella storia.

In vantaggio con Embolo nel secondo tempo dei tempi regolamentari, la Svizzera è stata raggiunta dal migliore in campo Saka, riuscendo così a evitare l'eliminazione e proseguire il match ai supplementari prima e ai rigori poi.

Rigori che sembravano poter favorire la Svizzera di Yakin, vista la fama di para-rigori di Sommer, numero uno dell'Inter e della rappresentativa elvetica. Per l'ex Bayern Monaco, però, la lotteria è stata un incubo, visto il cinque su cinque degli avversari.