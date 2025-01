Solo pari con il Bologna, ma l’Inter si consola con Lautaro Martinez: tornano i numeri da bomber

Lautaro Martinez torna a segnare a San Siro dopo un lungo digiuno e si conferma in un buon momento di forma: sono tre i goal in cinque partite.

“Credo di aver già vissuto momenti di questo tipo, ma secondo me questo è il peggiore”.

Musica e parole di Lautaro Martinez che, lo scorso 5 gennaio, nel presentare la finale di Supercoppa Italiana, non ha nascosto di sentirsi nel pieno di uno dei momenti più complicati della sua carriera.

Nel corso di questa stagione, si è visto poco del bomber capace di superare per tre volte consecutive quota 20 reti in Serie A (con tanto di titolo di capocannoniere vinto al termine della scorsa annata) e di offrire prestazioni dominanti, da vero trascinare dell’Inter.

La compagine nerazzurra, nel recupero del diciannovesimo turno di campionato, è incappata in un pareggio interno contro il Bologna che ha fatto sorridere soprattutto il Napoli capolista e che ha certificato un piccolo rallentamento in questo inizio di 2025.

La squadra che fino allo scorso 2 gennaio (semifinale di Supercoppa contro l’Atalanta) ha inanellato vittorie su vittorie dando l’impressione di essere tornata inarrestabile, nelle successive tre uscite è incappata in una clamorosa sconfitta patita in rimonta contro il Milan in finale di Supercoppa Italiana, ha battuto il Venezia facendo una discreta fatica e poi non è appunto riuscita ad andare oltre il 2-2 contro il Bologna.

Una serie di risultati non propriamente esaltanti (è molto presto per parlare di campanelli d’allarme), ma in casa nerazzurra ci si può consolare con il ritorno al alti livelli proprio del capitano Lautaro Martinez.