Solidità, mercato, Conte e non solo: il Napoli può essere il vero favorito per lo Scudetto

Il Napoli supera anche l’esame Milan e lancia un messaggio alle rivali: perché può diventare il favorito nella corsa che porta al titolo.

Parlare di ‘fuga Scudetto’ è ovviamente prematuro, ma non ci sono dubbi sul fatto che il Napoli un segnale lo abbia lanciato: la squadra che tanto ha arrancato e deluso nella scorsa stagione è solo è un lontano ricordo e la musica è cambiata.

La compagine partenopea è tornata suonare uno spartito molto simile a quello dell'annata 2022-2023. Una musica fatta di note dolcissime che si traducono in una straordinaria continuità di risultati.

Molti degli interpreti di quello che è passato alla storia come il ‘Napoli di Spalletti’ sono ancora in rosa, altri sono cambiati ed hanno portato in dote quella forza e quella freschezza necessaria per tentare una nuova impresa.

Certo la melodia, in termini di gioco è leggermente diversa, ma chi vedeva nella sfida contro il Milan a San Siro un esame importante da superare, è stato accontentato: i partenopei lo hanno superato a pieni voti dimostrando che non possono non essere annoverati tra i grandi favoriti nella corsa che conduce al titolo.