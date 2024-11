Sneijder sta con Vinicius, la questione Pallone d'Oro è delicata per l'ex Inter: "Rubato"

Il Pallone d'Oro 2010 è sicuramente tra i più controversi della storia, quando Messi conquistò il premio nonostante nessun trofeo vinto.

Difficilmente, molto difficilmente, il Pallone d'Oro mette d'accordo tutti. L'eccezione che conferma la regola non è stata certo l'edizione 2024, che ha visto Rodri vincitore e rabbia epocale del Real Madrid per la mancata vittoria di Vinicius. Giorni infuocati in Brasile e in Europa, con i tifosi - e non solo - che si dividono sull'assegnazione al centrocampista spagnolo. O per meglio dire alla non assegnazione al collega dei Blancos.

Il tempo dirà se quella del 2024 sarà stata una delle edizioni più controverse, mentre si può dire con sicurezza - essendo passati quattordici anni - che lo fu quella del 2010, in cui nessun giocatore dell'Inter tripletista finì nei primi tre posti.

Pallone d'Oro a Messi, con Iniesta e Xavi a seguire in virtù del Mondiale vinto e Sneijder solo quarto. Un Wes Sneijder intervenuto su quella vecchia questione visto il mancato successo di Vinicius di cui si sta discutendo.