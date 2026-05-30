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Mark Doyle

Slot esonerato dal Liverpool, all-in su Iraola nuovo allenatore: la sliding door dei Reds per la panchina

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X. Alonso
Storie

Il Liverpool ha esonerato Arne Slot ed ora, dopo aver lasciato andare Xabi Alonso al Chelsea, punta su Andoni Iraola: l'artefice della favola Bournemouth era un nome forte per il Milan.

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L'esonero di Arne Slot, annunciato sabato pomeriggio, ha sorpreso tutti non per l'errore della decisione ma per l'imprevedibilità del gesto. Dopo una delle peggiori difese del titolo in Premier League, i tifosi del Liverpool avevano già perso fiducia nel club e nell'allenatore.

Alla vigilia dell'ultima partita di una stagione disastrosa per il Liverpool, erano circolate voci secondo cui Slot sarebbe stato pronto a lasciare Anfield, ma i giornalisti vicini al club le hanno rapidamente smentite.

Dopo il deludente pareggio col Brentford, che ha comunque portato i Reds in Champions, l’allenatore sembrava convinto di restare, puntando sul mercato estivo per rilanciarsi.

In realtà i media vicini al club difendevano solo la linea ufficiale, secondo cui Slot meritava più tempo. Ma la forte frustrazione dei tifosi e i risultati di una revisione interna hanno costrettoil Liverpool a esonerare l’allenatore che, nel suo primo anno, aveva vinto il titolo.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-LIVERPOOLAFP

    Nessuna risposta

    Nei prossimi giorni molti diranno che Slot è stato trattato ingiustamente e che i suoi successi nella stagione 2024-25 sono stati sottovalutati. Ma la vera domanda non è se andasse esonerato, bensì se il Liverpool avrebbe dovuto agire prima.

    Si può comprendere il desiderio di Richard Hughes e soci di difendere il loro tecnico, ma già da novembre era evidente che Slot non sapeva come fermare la discesa del Liverpool nella mediocrità.

    Nel periodo peggiore degli ultimi 71 anni, ha indicato i problemi ma senza trovare soluzioni. Il Liverpool ha continuato a subire gol su palla inattiva e a soffrire nelle transizioni, senza mostrare miglioramenti.

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  • Aston Villa v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Abbassamento degli standard

    Negli ultimi mesi di una stagione disastrosa è emerso chiaramente che lo spogliatoio era in pessime condizioni. Mohamed Salah non era l’unico giocatore scontento.

    Il giovane locale Curtis Jones ha esultato appena per quello che potrebbe essere il suo ultimo gol col Liverpool, contro il Brentford, mentre il capitano Virgil van Dijk appariva desolato, seduto da solo ad Anfield dopo la partita, visibilmente sconcertato dal rapido declino dei Reds dopo il titolo dell’anno scorso.

    Non sapremo mai quanto abbia pesato la morte di Diogo Jota, lutto gestito con grande dignità da Slot. Come ha detto Alexis Mac Allister, però, la scomparsa di Jota non giustifica le difficoltà del Liverpool in questa stagione.


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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Tatto morbido

    La squadra di Slot non riusciva a tenere il passo fisico della Premier League. Mentre perdeva molti punti e subiva infortuni a ripetizione, il Liverpool appariva debole di testa e di gambe.

    Divenne una squadra facile da battere, «una squadra contro cui è facile giocare», come disse l'ex capitano del Manchester United Roy Keane: tutti la affrontavano quando avevano bisogno di una vittoria.

    Slot non ha saputo reagire, rendendo inevitabile il suo esonero.

    Se fosse rimasto, il rischio era di replicare la crisi di Erik ten Hag e sprecare anche la seconda stagione. A gennaio, licenziare Slot per prendere Xabi Alonso sarebbe stata la mossa giusta, ma è stata ignorata.

  • Arne SlotGetty Images

    L'emozione prevale sulle prove

    Dopo la sconfitta del Liverpool contro il Bournemouth il 24 gennaio, seguita a quattro pareggi in Premier League, Alonso era già libero, avendo lasciato il Real Madrid dodici giorni prima.

    All'epoca, i giornalisti legati al club respinsero le richieste di esonerare Slot per ingaggiare Alonso, bollandole come la solita reazione impulsiva degli "E-Reds", la frangia più impaziente della tifoseria online.

    Si ripeteva che il Liverpool non licenziava gli allenatori, soprattutto chi aveva appena vinto il titolo. Slot sembrava avere ancora credito, e si diceva che i tifosi gli dovessero gratitudine per una delle giornate più belle della loro vita.

    Eppure l’emozione non doveva offuscare i fatti: dal Kop o dal divano si vedeva che il Liverpool era spacciato perché Slot era stato smascherato. Serviva un aiuto nel mercato invernale o un licenziamento immediato; invece il club è rimasto inerte, e una stagione ancora salvabile è finita in un epilogo triste e inevitabile.

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  • Liverpool v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ho perso la pazienza

    Il Liverpool si è qualificato per la Champions League solo grazie al quarto posto in Premier League. In casa contro il Chelsea, Slot è stato fischiato per aver sostituito Ngumoha.

    Nel secondo tempo di un opaco pareggio col Chelsea, l’allenatore è stato fischiato per aver sostituito Rio Ngumoha, scelta giustificata poi dai crampi del giovane. Ma il fatto stesso che i tifosi abbiano contestato la decisione evidenzia la loro sfiducia verso l’olandese. Per i tifosi era più logico togliere l’attaccante più pericoloso piuttosto che un incostante Cody Gakpo.

    Così, quando Salah ha pubblicamente accusato Slot di aver abbandonato il “calcio heavy metal” per un gioco più noioso, prima della gara col Brentford, la sua credibilità era ormai nulla e i suoi giorni sulla panchina contati.

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD4Getty Images Sport

    Un'occasione persa

    Ora la domanda è: cosa succederà? Se il Liverpool non avesse trascorso sei mesi a negare l'evidenza, avrebbe potuto cambiare l'atmosfera ad Anfield ingaggiando Alonso, beniamino dei tifosi e uno dei giovani allenatori più promettenti.

    Avrebbero potuto scegliere un tecnico capace di esaltare i suoi ex giocatori del Bayer Leverkusen, Florian Wirtz e Jeremie Frimpong, ma hanno atteso la fine della stagione per agire. Ora rischiano di pagare caro questa attesa.

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  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Il salvatore?

    Non tutto è perduto. Nonostante il contatto col Milan all’inizio di questa settimana, Andoni Iraola resta disponibile: pare che abbia saputo della possibile panchina ad Anfield.

    Non sorprende che venga accostato al Liverpool: portato al Bournemouth da Hughes, ha svolto un lavoro eccellente al Vitality Stadium, portando il club al sesto posto in Premier League e alla prima qualificazione europea, nonostante la perdita di gran parte della difesa estiva.

    Non ha il legame di Alonso con il Liverpool, ma è un tecnico di provata capacità in Premier League, bravo a valorizzare le risorse e a proporre un calcio offensivo e piacevole.

    Per questo i tifosi lo accoglierebbero a braccia aperte, desiderosi di ritrovare entusiasmo dopo una serie di prestazioni opache e demoralizzanti sotto Slot.

    Dopo la disastrosa gestione di Slot, i tifosi sono disillusi e arrabbiati per l’inattività e le scelte sbagliate della dirigenza. Per ricucire il rapporto, i proprietari devono agire in fretta e ingaggiare Iraola.