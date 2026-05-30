Slot esonerato dal Liverpool, all-in su Iraola nuovo allenatore: la sliding door dei Reds per la panchina

L'esonero di Arne Slot, annunciato sabato pomeriggio, ha sorpreso tutti non per l'errore della decisione ma per l'imprevedibilità del gesto. Dopo una delle peggiori difese del titolo in Premier League, i tifosi del Liverpool avevano già perso fiducia nel club e nell'allenatore.
Alla vigilia dell'ultima partita di una stagione disastrosa per il Liverpool, erano circolate voci secondo cui Slot sarebbe stato pronto a lasciare Anfield, ma i giornalisti vicini al club le hanno rapidamente smentite.
Dopo il deludente pareggio col Brentford, che ha comunque portato i Reds in Champions, l’allenatore sembrava convinto di restare, puntando sul mercato estivo per rilanciarsi.
In realtà i media vicini al club difendevano solo la linea ufficiale, secondo cui Slot meritava più tempo. Ma la forte frustrazione dei tifosi e i risultati di una revisione interna hanno costrettoil Liverpool a esonerare l’allenatore che, nel suo primo anno, aveva vinto il titolo.