Slot esonerato dal Liverpool, all-in su Iraola nuovo allenatore: la sliding door dei Reds per la panchina

Nei prossimi giorni molti diranno che Slot è stato trattato ingiustamente e che i suoi successi nella stagione 2024-25 sono stati sottovalutati. Ma la vera domanda non è se andasse esonerato, bensì se il Liverpool avrebbe dovuto agire prima.

Si può comprendere il desiderio di Richard Hughes e soci di difendere il loro tecnico, ma già da novembre era evidente che Slot non sapeva come fermare la discesa del Liverpool nella mediocrità.

Nel periodo peggiore degli ultimi 71 anni, ha indicato i problemi ma senza trovare soluzioni. Il Liverpool ha continuato a subire gol su palla inattiva e a soffrire nelle transizioni, senza mostrare miglioramenti.