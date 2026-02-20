La Juventus non si è arresa all’idea di non poter contare su Pierre Kalulu nella prossima sfida di campionato contro il Como in programma sabato.
Come è noto, il difensore bianconero è stato squalificato per un turno a seguito della doppia ammonizione rimediata nel corso del Derby d’Italia con l’Inter.
Un’espulsione figlia di una decisione errata dell’arbitro Federico La Penna, visto che le immagini hanno poi rivelato che il secondo giallo era inesistente poiché non c’era stato alcun fallo ai danni di Alessandro Bastoni.
La Juventus ha dunque deciso di inoltrare alla FIGC una richiesta di grazia.