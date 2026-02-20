Quella rimediata da Pierre Kalulu contro l’Inter è stata un’espulsione che ha fatto molto discutere e che ha scatenato le ire della Juventus.

Il difensore, che aveva già rimediato un giallo al 32’ dopo un fallo ai danni di Barella, è stato ammonito una seconda volta al 42’ dopo un contatto con Bastoni che le immagini hanno dimostrato non esserci stato.

Non solo Kalulu non ha toccato il centrale nerazzurro, ma si è parlato anche di una possibile simulazione di quest’ultimo (che era già stato ammonito al 9’).

Da qui le rimostranze della Juventus alla fine del primo tempo del Derby d’Italia ed anche dopo il triplice fischio finale.

Quanto successo in particolare tra il primo e secondo tempo ha poi portato alle inibizioni dei dirigenti Damien Comolli e Giorgio Chiellini.