Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
Leonardo Gualano

La Juventus chiede alla FIGC la grazia per Kalulu: la sua squalifica per un’acclarata ingiustizia

La Juventus punta ad avere Kalulu in campo nella prossima sfida di campionato con il Como: il difensore è stato squalificato a seguito dell’espulsione comminatagli contro l’Inter.

La Juventus non si è arresa all’idea di non poter contare su Pierre Kalulu nella prossima sfida di campionato contro il Como in programma sabato.

Come è noto, il difensore bianconero è stato squalificato per un turno a seguito della doppia ammonizione rimediata nel corso del Derby d’Italia con l’Inter.

Un’espulsione figlia di una decisione errata dell’arbitro Federico La Penna, visto che le immagini hanno poi rivelato che il secondo giallo era inesistente poiché non c’era stato alcun fallo ai danni di Alessandro Bastoni.

La Juventus ha dunque deciso di inoltrare alla FIGC una richiesta di grazia.

  • RICORSO RESPINTO

    La Juventus ha presentato un ricorso ufficiale contro la squalifica comminata a Pierre Kalulu.

    Tale ricorso è stato respinto nelle scorse ore e ciò impedirebbe a Luciano Spalletti di poter schierare il difensore nella prossima sfida di campionato contro il Como. Tuttavia, il club bianconero ha deciso di non fermarsi e di rivolgersi direttamente al presidente federale.

    “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale a Sezioni Unite ha respinto il reclamo della Juventus, confermando la squalifica per una giornata di gara inflitta a Pierre Kalulu. Il difensore bianconero era stato sanzionato dal giudice sportivo dopo essere stato espulso in occasione di Inter-Juventus, gara disputata lo scorso 14 febbraio e valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie A”.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-JUVENTUSAFP

    LA RICHIESTA DELLA JUVENTUS

    Secondo la Juventus, quella comminata a Pierre Kalulu è stata una squalifica frutto di un’acclarata ingiustizia.

    Proprio per questo motivo, il club bianconero ha deciso di rivolgersi direttamente al presidente federale Gabriele Gravina e alla FIGC al fine di ottenere una “grazia” per il giocatore.

    Novità potrebbero esserci già nelle prossime ore, visto che la Juventus attende una risposta ufficiale.

  • Kalulusocial gfx

    L’ESPULSIONE DI KALULU

    Quella rimediata da Pierre Kalulu contro l’Inter è stata un’espulsione che ha fatto molto discutere e che ha scatenato le ire della Juventus.

    Il difensore, che aveva già rimediato un giallo al 32’ dopo un fallo ai danni di Barella, è stato ammonito una seconda volta al 42’ dopo un contatto con Bastoni che le immagini hanno dimostrato non esserci stato.

    Non solo Kalulu non ha toccato il centrale nerazzurro, ma si è parlato anche di una possibile simulazione di quest’ultimo (che era già stato ammonito al 9’).

    Da qui le rimostranze della Juventus alla fine del primo tempo del Derby d’Italia ed anche dopo il triplice fischio finale.

    Quanto successo in particolare tra il primo e secondo tempo ha poi portato alle inibizioni dei dirigenti Damien Comolli e Giorgio Chiellini.

  • LA SQUALIFICA DI KALULU

    A spiegare il perché della squalifica a Kalulu è stato il consueto comunicato con il quale il Giudice Sportivo rende note le sue decisioni dopo ogni turno di campionato.

    “Pierre Kazaye Rommel (Juventus): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”.

    Resta ora dunque da vedere se la richiesta della Juventus verrà accolta o se verrà confermata quella che è stata una decisione di campo. 

