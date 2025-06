Skriniar torna in Serie A? Dove giocherà nella prossima stagione e quanto costa

Il futuro di Skriniar è di nuovo in bilico: l'ex Inter torna al PSG dopo il prestito al Fenerbahce ma non resterà.

Milan Skriniar, pochi mesi dopo il trasferimento in prestito dal PSG al Fenerbahce, si ritrova nuovamente a dover decidere quale sarà la sua prossima avventura.

L'ex difensore dell'Inter infatti ha concluso il prestito in Turchia che valeva solo per metà stagione e rientrerà quindi alla base essendo di proprietà del PSG. Un ritorno solo teorico però perché lo slovacco non resterà a Parigi, almeno questa è la chiara intenzione del club francese, che non considera più da ormai diverso tempo il giocatore nel proprio progetto e non lo ha convocato per il Mondiale per Club.

Ma dove andrà allora Skriniar? Non mancano le opzioni per il difensore, comprese quelle di un ritorno in Serie A. Già in passato era stato accostato con forza ad alcuni club, in particolare la Juventus.