Sinner oggi in tv live, dove vedere il Masters 1000 di Shanghai e la gara contro Taro: anche gratis il 5 ottobre? Orario e diretta streaming dopo il caso Wada

Dove vedere Sinner-Daniel in diretta, match del secondo turno del Masters 1000 di Shanghai: di scena la prima sfida del torneo in corso in Cina.

Jannik Sinner torna in azione dopo la recente finale persa a Pechino contro Carlos Alcaraz. Oggi, sabato 5 ottobre, il tennista italiano scenderà in campo per il secondo turno del Masters di Shanghai, dove affronterà il giapponese Taro Daniel.

Sinner, attuale numero uno del mondo, ha già avuto la meglio su Daniel nell'unico confronto precedente risalente al 2022. In questo torneo, l'italiano potrebbe trovarsi di fronte Alcaraz in semifinale e, in caso di successo, sfidare Novak Djokovic in una potenziale finale.