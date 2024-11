Sinner sfida Medvedev alle ATP Finals di Torino: come vederlo gratis in tv e streaming

Sinner in campo nell'ultimo turno del girone 'Ilie Nastase' delle ATP Finals di Torino: come vedere gratis la sfida contro Medvedev.

Ultimo match nel gruppo 'Ilie Nastase' per Jannik Sinner, di scena alle ATP Finals di Torino: il tennista numero uno al mondo affronta il russo Daniil Medvedev.

Percorso fin qui netto per l'altoatesino, che ha battuto per due set a zero sia l'australiano De Minaur che lo statunitense Fritz: con un nuovo successo odierno si prenderebbe la qualificazione alle semifinali da primo del raggruppamento, scenario possibile anche in caso di k.o. per due set a uno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire gratis la sfida tra Sinner e Medvedev, oltre che in abbonamento.